25 iunie, Ziua Internațională a Navigatorilor. Pe mările și oceanele lumii sunt 33.000 de navigatori români

Ziua NAVIGATORULUI a fost stabilită pentru data de 25 iunie, printr-o rezoluție adoptată de Conferința diplomatică din Manila din 2010 pentru adoptarea Convenției STCW revizuite, cu scopul declarat de a recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, economia mondială si societatea civilă în ansamblu. Pentru anul 2017 IMO intenționează să angajeze în mod deosebit porturile și centrele de navigatori pentru a demonstra cât de multă importanță pentru navigatori. Ideea este ca porturile și centrele de navigatori să împărtășească și să prezinte cele mai bune practici în ceea ce privește sprijinul și bunăstarea navigatorilor și să organizeze în zilele acestea activități speciale pentru navigatorii care sosesc in porturile lor.

“De ziua internationala a NAVIGATORULUI, este important sa sarbatorim pe barbatii si femeile care si-au luat sarcina grea de a naviga pe marile si oceanele lumii in beneficiul nostru al tuturor. La multi ani!”, transmite Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Numarul navigatorilor din lumea intreaga care lucreaza pe nave comerciale astazi este estimat la 400.000 ofiteri, 825.000 nebrevetati. Tarile OECD (America de Nord, Europa de Vest, Japonia) raman cele mai importante surse de ofiteri dar in ultima decada un numar crescut de ofiteri sunt recrutati si din alte tari precum Estul indepartat si din Europa de Est.

Vorbind despre nebrevetati, majoritatea sunt recrutati in special din Estul indepartat. Numai filipinezii acopera aproape 20% din forta de munca maritina globala. China si India au o contributie semnificativa in furnizarea lucratorilor maritimi, multi marinari din aceste tari se bucura de oportunitatile de angajare pe nave sub pavilion strain care lucreaza cu companii maritime internationale. O alta sursa importanta de nebrevetati o reprezinta tarile fost comuniste din Europa de Est. Romania este printre tarile importante din Europa si Europa de Est din acest punct de vedere cu peste 33.000 de navigatori din care aproximativ 12.000 de ofiteri, 7.000 de nebrevetati 14.000 personal auxiliar.

Navigatorii au o responsabilitate imensa atat in ceea ce priveste asigurarea schimburilor comerciale cu navele pe care lucreaza dar si pentru pasagerii de pe nave de croaziera sau RoRo cat si in fata mediului. Pentru aceasta e nevoie de persoane speciale care sa ia asupra lor provocarea de a deveni marinari de profesie – in special in aceste zile cand navele au capacitati de transport de mii de pasageri si incarcaturi de sute de mii de tone, cu un pericol de a cauza pierderi enorme de vieti sau de a face catastrofe de dimendiuni inimaginabile ale mediului.

De aceea rolul Federatiei Internationale a Transportatorilor (ITF) si a sindicatelor componente in negocierea contractelor de munca, in apararea drepturilor navigatorilor este crucial. Daca in trecut se inregistra peste 1 milion de cazuri in care erau implicati navigatorii, astazi in mai putin de 10 ani procentajul a scazut la sub jumatate. Anual se recupereaza sume importante sub forma de salarii si compensatii neplatite iar un numar tot mai mare de nave sunt cuprinse in listele navelor cu riscuri foarte scazute, intrind sub incidenta contractelor ITF sau a negocierilor nationale, insemnind practic beneficii pentru marinari, pentru noi toti care beneficiem de serviciile de calitate ale navigatorilor pe navele care asigura majoritatea comertului mondial. Conventia MLC 2006 recent intrata in vigoare cu toate amendamentele este un exemplu pe care comunitatea maritima internationala il da in ceea ce priveste grija fata de navigatori din toata lumea. Domeniul maritim este de departe cel mai reglementat sector de activitate. Marea este un mediu neiertator si de-a lungul secolelor, marinarii au fost incurajati sa-si cladeasca o traditie, dovada a unui efort altruist, prin care sa le pese unora de altii, in mod particular de cei care se afla in situatii de criza.

Duminica, 25 iunie 2017, de Ziua Internationala a Navigatorului, Sindicatul Liber al Navigatorilor, ITF Romania alaturi de Seaman’s Club Constanta si Centrul International pentru Navigatori Agigea vor efectua vizite la navele acostate in porturile maritime romanesti, vor organiza transportul de la nave la Club sau la obiectivele de interes ale orasului Constanta, vor facilita cu ajutorul modulelor mobile WiFi Internet gratuit la navele vizitate, vor facilita navigatorilor posibilitatea de a contacta familiile si de a se bucura pentru cateva momente alaturi de cei dragi.

Voluntari ai Centrului International Agigea, SLN, ITF si Seamens Cub vor vizita si nava Geo Star, abandonata in portul Agigea inca din luna Martie 2017. SLN a aprovizionat nava cu alimentele si materialele de stricta necesitate dar cu aceasta ocazie, Centrul Agigea va pregati cateva feluri de mancare celor 10 navigatori in dificultate si vor petrece impreuna cateva ore la bordul navei.

Avand in vedere faptul ca potrivit raportului recent privind siguranta pe mare a Allianz, in ultima decada, zona estului Mediteranei si zona Marii Neagre a luat locul Insulelor Britanice, Marii Nordului, a Canalului Englez si a Golfului Biscay in ceea ce privesc incidentele marine incluzand pierderile totale de nave si vieti omenesti, SLN cheama in solidaritate ITF, toate sindicatele afiliate din zona si Autoritatile Maritime din porturile noastre pentru a lua masurile necesare pentru siguranta vietii pe mare si o navigatie sigura in aceasta zona devenita cea mai periculoasa din lume.