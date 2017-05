Ai o alunita suspecta? Te poti testa gratuit

La Roche-Posay lansează la nivel mondial pentru al treilea an consecutiv, Campania socială Save Your Skin (http://www.laroche-posay.ro/saveyourskin).

Save Your Skin este o campanie de sensibilizare a populației cu privire la prevenirea cancerului de piele și importanța folosirii protecției solare.

La nivel național, La Roche-Posay România desfășoară încă din 2013 o campanie de testări dermatologice gratuite pentru publicul larg, pentru verificarea alunițelor.

Noutatea acestui an este lansarea primului plasture UV, conectat la smartphone prin aplicatia My UV Patch care măsoară nivelul radiațiilor UV.

2017: Save Your Skin! E simplu ca 1, 2, 3

1.Testează-te!

Până pe 30 iunie 2017, poți beneficia de o consultație gratuită (în limita locurilor disponibile) la dermatolog pentru verificarea aluniţelor. Peste 250 de medici dermatologi din peste 40 de oraşe participă la Zilele Protecţiei Solare, eveniment naţional de educare privind riscurile expunerii neprotejate la soare.

Informații despre medicii participanți și numerele de telefon unde îți poți face programări ai pe www.protectiasolara.ro.

Zilele Protecției Solare se desfășoară din 2013. De la prima ediție, peste 20.000 de persoane au intrat în contact cu campania, peste 10.700 de pacienţi au fost consultaţi și peste 280 de leziuni suspecte au fost depistate.

Medicii recomandă un control dermatologic anual sau de câte ori există suspiciuni în legătură cu alunițele.

Dacă nu ajungi să îți verifici alunițele la medicul dermatolog, ai pe (http://www.laroche-posay.ro/saveyourskin) o metodă foarte la îndemână de autoevaluare a alunițelor.

E atât de simplu ca A, B, C, D, E:

Asimetrie – alunița nu este simetrică

Borders (margini) – alunița are o formă neregulată şi franjurată

Culoare – alunița are o distribuire neuniformă a culorilor: de la brun deschis la negru

Diametru – alunița este mare (>6mm)

Evoluție – alunița își schimbă în timp mărimea, culoarea şi/sau grosimea.

2.Protejează-te de soare!

90% din cancerele de piele sunt vindecabile dacă sunt depistate la timp (Studiu IPSOS 2014-2015, 23 de țări, 19569 de persoane (femei și bărbați), cu vârste între 16-65 de ani).

Noile produse La Roche-Posay din gama Anthelios folosesc tehnologii de ultimă oră,

TEHNOLOGIA XL–PROTECT™: protecţie foarte ridicată împotriva efectelor negative ale radiaţiilor UVA, UVB, IR şi poluare. Produsele conțin antioxidanți de ultimă generație ce acționează în profunzime: Vitamina E și Baicalina.

ANTHELIOS XL este marca numărul 1 de produse de protecție solară, recomandată de dermatologii din România.

De ani de zile, Anthelios XL protejează pielea sensibilă și pielea care suferă de alergii solare, oferindu-i:

Protecție UVA extrem de ridicată (un nivel de protecție mai strict decât normele și recomandările europene)

Formulă ultra-minimalistă, doar cu ingredientele esențiale (non-comedogenic, testat sub supraveghere dermatologică și pediatrică, fără parabeni)

Texturi special concepute pentru a raspunde nevoilor tuturor tipurilor de piele sensibilă.

3.Fii responsabil sub soare!

La Roche-Posay lansează în 2017 primul dispozitiv sub formă de plasture conectat la o aplicație pentru a măsura nivelul radiatiilor UV.

My UV Patch conține straturi fotosensibile ce își schimbă culoarea sub razele soarelui. Este un plasture subțire și transparent, auto-adeziv și rezistent la apă ce rezistă până la 5 zile. Plasturele poate fi folosit inclusiv pe pielea sensibilă a copiilor.

Pentru a monitoriza nivelul radiațiillor UV, este necesară scanarea plasturelui cu telefonul după instalarea aplicației My UV Patch.

Cum folosești aplicația?

-Descarci aplicația My UV Patch

-Îți creezi un profil introducând fototipul, tipul de piele și metoda preferată de protecție solară

-Îți aplici plasturele pe o zonă a corpului expusă la soare

-Scanezi plasturele

-Urmezi recomandările privind adoptarea unui comportament responsabil de expunere la soare

-Înveți despre protecția solară folosind aplicatia și în același timp primești puncte în urma activității efectuate.

Ce informații primești:

-Index UV

-Nivel de risc

-Numărătoare inversă personalizată până la următoarea scanare

-Recomandări personalizate de protecție solară.

Cum comanzi plasturele?

Plasturele este gratuit și poate fi comandat în limita stocului disponibil exclusiv de pe site-ul http://www.laroche-posay.ro/saveyourskin