Alegeri în mai multe organizații PNL din județ

Filiala Constanța a Partidului Național Liberal a organizat, la finele săptămânii trecute, Comitete de Coordonare Locale în mai multe organizații locale din județul Constanța. Vineri, 07 aprilie a.c., au fost organizate Comitete de Coordonare Locale în Costinești, Eforie și Tuzla, acolo unde Traian Cristea, Robert Șerban și Ion Florea au fost reconfirmați în funcția de președinți ai organizațiilor liberale din cele trei localități.În urma centralizării voturilor, Biroul Politic Local al PNL Costinești are doi vicepreședinți – Ilie Vladu și Marian Băduică – patru membri și un trezorier, BPL al PNL Eforie are opt vicepreședinți – Marius Cealera, Anișoara Mincea, Antonela Tode, Marie-Jeanne Talmaciu, Silviu Antonio Tudor, Florian Cojea, Levent Hasan Izet și IonUdrea – opt membri și un trezorier, iar BPL al PNL Tuzla are trei vicepreședinți –Amdi Alis Osman, Costel Pică și Gherghina Grigorași – opt membri și un trezorier.

Sâmbătă, 08 aprilie a.c., au fost organizate Comitete de Coordonare Locale înlocalitățile Băneasa, Dobromir, Oltina, Ostrov, Pantelimon, Crucea, Horia, Ghindărești și Topalu. La conducerea organizațiilor PNL Băneasa și PNL Dobromir au fost desemnați președinți noi – Neculae Panteș, respectiv Paul Niculcea. La conducerea organizațiilor PNL Oltina, PNL Topalu și PNL Ghindărești au fost reconfirmați actualii primari Gheorghe Chirciu, Valentin Stanciu și Vasile Simion. La PNL Ostrov a fos treconfirmat Mădălin Argintaru, la PNL Pantelimon a fost reconfirmat Costel Armășescu, la PNL Crucea a fost reconfirmat Iulian Tudorache și, nu în ultimul rând,la PNL Horia a fost reconfirmat Florin Petcu. Biroul Politic Local al PNL Băneasa are patru vicepreședinți – Petrică Dodiș, Mihai Jurcă, Ioana Firoi și Ion Văduva – șapte membri și un trezorier, BPL al PNL Dobromir are doi vicepreședinți – Gabriela Mureșan și Gheorghe Pătrășcuță – cincimembri și un trezorier. BPL al PNL Oltina are doi vicepreședinți – Daniel Cabason șiDoru Tudor – patru membri și un trezorier, BPL al PNL Topalu are un vicepreședinte, în persoana lui George Tudor, patru membri și un trezorier, iar BPL al PNL Ghindărești are tot un vicepreședinte – Vasile Gavrilă – cinci membri și un trezorier.Biroul Politic Local al PNL Ostrov are doi vicepreședinți – Carmen Adela Matea șiIonel Zaim – patru membri și un trezorier. BPL al PNL Pantelimon este format din doi vicepreședinți – Mihai Zelca și George Croitoru – nouă membri și un trezorier. Biroul Politic Local al PNL Horia are trei vicepreședinți – Nicolae Ioniță, Luminița Nica Lup șiEduard George Roman – patru membri și un trezorier. De asemenea, BPL al PNL Crucea are trei vicepreședinți – Alexandru Lischievici, Gheorghe Mitrea și Traian Mirea – cinci membri și un trezorier.

Duminică, 09 aprilie a.c., au fost organizate Comitete de Coordonare Locale înlocalitățile Ion Corvin, Deleni și Adamclisi. În funcția de președinte al PNL Ion Corvin a fost reconfirmat liberalul Valeriu Matei, în timp ce la conducerea PNL Adamclisi afost desemnat Darius Silviu Șerbănescu. În fruntea organizației PNL Deleni a fost reconfirmată Mariana Tilicea. În urma centralizării voturilor, BPL al PNL Ion Corvineste format dintr-un vicepreședinte, și anume Tudorița Enciu, patru membri și untrezorier, iar BPL al PNL Adamclisi are trei vicepreședinți – Ionel Badea, Ion Dumitruși Ionel Matei – șase membri și un trezorier. Biroul Politic Local al PNL Deleni are unvicepreședinte – Cristian Tone – cinci membri și un trezorier.La ședințele Comitetelor de Coordonare Locale au participat președintele PNLConstanța, Gheorghe Dragomir, deputatul Bogdan Huțucă, secretarul general al PNLConstanța, Septimiu Bourceanu, consilierii județeni George Muhscină, Bogdan Bola,Baiazid Memiș, Marian Crușoveanu, George Niculescu și Cristian Zahariuc,secretarul Comisiei de Coordonare și Desfășurare a Alegerilor, Marilena Dragnea, șivicepreședintele organizației municipale PNL Constanța, Marius Pricopie. Seria Comitetelor de Coordonare Locale va continua astăzi în organizația PNL Independența. 10 aprilie 2017

