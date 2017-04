Astăzi este Paștele Blajinilor. Tradiții populare și obiceiuri în această zi dedicată tuturor morților

Astazi, in a opta zi de la Invierea Domnului, crestinii ortodocsi praznuiesc Pastele Blajinilor, numit si al Mortilor, cea mai insemnata dintre toate zilele in care se pomenesc cei plecati in lumea dreptilor. E singura zi cand se face pomenirea tuturor mortilor la cimitir. Pastele Blajinilor se praznuieste a doua zi dupa Duminica Tomii, luni, sau a opta zi dupa Pasti.

In aceasta zi, preotii imbraca vesmintele speciale, pe care le poarta de Pasti si care, potrivit ritualului bisericesc, amintesc de straiele albe, stralucitoare, in care au fost imbracati ingerii de la mormantul lui Hristos care au vestit femeilor mironosite ca Hristos a inviat din morti. Pentru aceasta zi s-au facut din vreme pregatiri, atat la cimitir, unde se curata mormintele, se planteaza flori, dar si acasa, unde se gatesc bucatele ce vor fi date de pomana, dupa slujirea lor de catre preoti.

Dupa slujba de la biserica, preotii merg in cimitire, de Pastele Blajinilor, unde se face, de asemenea, pomenirea celor disparuti, se binecuvanteaza bucatele si bautura. Dupa savarsirea ecteniei si citirea pomelnicului, preotul uda mormantul cu vin, apoi rudele celui pomenit impart oua rosii, cozonac si lumanari, in special copiilor. Sarbatoarea Pastelui Blajinilor este un amestec de datina crestina si mister ezoteric, ale carui radacini se pierd in istorie. Blajinii, carora li se mai spune si rohmani, urici sau oameni rosii, sunt fiinte mitice, reprezentari ale oamenilor primordiali sau ale stramosilor. Se spune ca ei au luat parte la facerea lumii si ca, de atunci, sustin stalpii de sprijin ai Pamantului. Considerati urmasii lui Set (al treilea fiu al lui Adam si al Evei), blajinii traiesc la hotarul dintre lumea vazuta si lumea nevazuta sau chiar sub pamant, pe Taramul Celalalt, dincolo de Apa Sambetei (rau imaginar, care izvoraste de sub radacinile Bradului Lumii, inconjoara Pamantul de trei, sapte sau noua ori si se varsa in lumea cealalta prin Sorbul Pamantului; acesta margineste lumea vazuta de lumea nevazuta).

In traditiile populare romanesti, celalalt taram este o lume paralela, aflata undeva in subteran, unde nu ajung decat eroii din basmele copilariei. Pe acele taramuri se spune ca traiesc acesti sfinti, numiti blajini. Cele mai multe legende romanesti ii prezinta pe blajini ca pe niste fiinte pline de compasiune, devotate lui Dumnezeu, cu credinta curata si care, la sfarsitul lumii, se vor intoarce pe pamant. Blajinii sunt pasnici, incapabili sa faca rau, intelepti, credinciosi, duc o viata austera si se roaga pentru noi, muritorii.

Legatura dintre pamanteni si blajini se face, conform traditiei, la Pastele Rohmanilor, sau al Blajinilor, prin cojile de oua pe care oamenii, recunoscatori pentru rugaciunile si faptele bune ale blajinilor, le arunca in ape curgatoare in Vinerea Mare sau in Sambata Pastilor. Plutind pe ape, ele vor ajunge pe Apa Sambetei, in lumea unde locuiesc aceste fapturi, vestindu-i, astfel, ca a sosit timpul sa serbeze Pastele. Pana pe Taramul Celalalt cojile de oua ajung intr-o saptamana, dupa care, printr-un miracol, ele redevin oua intregi, cu care se hranesc blajinii, despre care se spune ca mananca foarte putin, un ou ajungand pentru 12 dintre ei. Datina cere ca aceste coji de oua rosii sa fie aruncate in ape curgatoare numai de fete neajunse la pubertate sau de femei batrane.

Aceleasi legende spun ca, dupa ospat, blajinii se casatoresc cu femeile lor, ramanand impreuna cu ele intre 6 si 30 de zile, pentru ca in restul anului postesc si duc o viata casta. Femeile lor sunt mult mai credincioase si mai frumoase decat pamantencele. Femeile blajinilor traiesc separat de barbati si se intalnesc cu ei doar o data pe an, la Pastele lor, cand se pot casatori. Baietii sunt crescuti de mame pana merg in picioare si pot sa se hraneasca, dupa care traiesc in izolare, impreuna cu barbatii.

In traditia populara, se crede ca Pastele Blajinilor este singura zi din an cand sufletele mortilor se pot hrani cu bucatele special pregatite si date de pomana. In ultimii ani si, in special, in marile orase, traditia a capatat insa alte proportii. Cimitirele sunt, de regula, luate cu asalt in aceasta zi, in special de cersetori, de oameni fara capatai, pentru care pomana primita nu are nimic sfant.