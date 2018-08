BC Athletic Constanța și-a aflat adversarii din LNBM și Cupa României

Astazi, la sediul Federatiei Romane de Baschet, a avut loc tragerea la sorti a locurilor din Tabela Berger pentru stabilirea jocurilor din prima faza a Ligii Nationale de Baschet Masculin, dar si tragerea la sorti a meciurilor din cadrul primei faze a Cupei Romaniei, masculin, sezonul 2018-2019.

Tinand cont de dosarele de inscriere in LNBM si Cupa Romaniei, dar si de indeplinirea criteriilor de eligibilitate, in deschiderea sedintei s-a anuntat ca, in sezonul 2018-2019, vor fi prezente 22 de echipe masculine, impartite astfel:

GRUPA A: CSM CSU Oradea, CSM Steaua Bucuresti, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, BCMU FC Arges Pitesti, BC SCM Timisoara, SCMU Craiova, Dinamo Stiinta Bucuresti

GRUPA B: Cuza Sport Braila, ABC Athletic Constanta, CSO Voluntari, CSM Medias

GRUPA C: Rapid Bucuresti, ACS Targu Jiu, CN Aurel Vlaicu Bucuresti, CSM VSK Csikszereda Miercurea Ciuc, Phoenix Galati, Universitatea Cluj-Napoca, Agronomia Bucuresti, CSM Sighetu Marmatiei, CSM Focsani, CSM Targu Mures.

Repartizată în Grupa B, reprezentanta Constanței, formația BC Athletic va debuta pe 6 octombrie împotriva celor de la CSO Voluntari (în deplasare), din cauza faptului că grupa are doar patru componente, constănțenii urmând să joace câte patru partide împotriva fiecărui adversar:

PROGRAM:

6 octombrie – CSO Voluntari (d)

13 octombrie – CSM Mediaș (a)

27 octombrie – Cuza Sport Braila (a)

3 noiembrie – CSO Voluntari (a)

10 noiembrie – CSM Mediaș (d)

17 noiembrie – Cuza Sport Braila (d)

8 decembrie – CSO Voluntari (d)

15 decembrie – CSM Mediaș (a)

22 decembrie – Cuza Sport Braila (a)

29 decembrie – CSO Voluntari (a)

5 ianuarie – CSM Mediaș (d)

12 ianuarie – Cuza Sport Braila (d)

Dupa disputarea primei faze (fiecare cu fiecare, tur-retur), participantele din LNBM vor continua sa joace astfel:

Grupa ROSIE – locurile 1-6 din Grupa A

Grupa GALBENA – locurile 7-8 din Grupa A + locurile 1-3 din Grupa B + locul 1 din Grupa C

Grupa ALBASTRA – locul 4 din Grupa B + locurile 2-6 din Grupa C

Grupa VERDE – locurile 7-10 din Grupa C

In aceasta faza se joaca dupa sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur, si se face clasamentul. Conform sistemului prezentat, echipele din Grupa Rosie + primele 2 echipe din Grupa Galbena vor forma o noua grupa de 8 echipe, care va juca in sistem play-off; celelalte echipe vor juca in alte grupe meciuri pentru stabilirea clasamentului final; In cadrul play-off LNBM, sezonul 2018-2019, se vor juca 3 tururi (sistem 3/5; etapa dubla cu o zi pauza); locurile 5-8 vor juca tururi de 2/3 jocuri.

Cu Rapid, în Cupa României

Dupa aceasta, a fost prezetat un sistem competitional si pentru Cupa Romaniei, masculin, sezonul 2018-2019, cu 22 de echipe la start.

In turul inaugural joaca doar echipele din Grupa B si Grupa C, in sistem tur-retur. In urma tragerii la sorti, a rezultat urmatorul program (cu meciuri in 26 si 29 septembrie 2018):

1 ABC Athletic Constanta – CS Rapid Bucuresti

2 ACS Targu Jiu – CN Aurel Vlaicu Bucuresti

3 CSM VSKC Miercurea Ciuc – CSM Medias

4 CS Universitatea Cluj-Napoca – CS Cuza Sport Braila

5 CSO Voluntari – CS Agronomia Bucuresti

6 CS Phoenix Galati – CSM Targu Mures

7 CSM Sighetu Marmatiei – CSM Focsani

Cele sapte echipe invingatoare din turul inaugural vor accede in faza urmatoare, alaturi de o echipa lucky-looser (), si vor evolua in cadrul celui de-al doilea tur al Cupei Romaniei (cu meciuri in 17 si 24 octombrie 2018). Meciurile dintre acestea vor fi stabilite prin tragere la sorti.

In turul al treilea al Cupei Romaniei, masculin, vor accede cele patru invingatoare din turul secund si echipele de pe pozitiile 5-8 din Grupa A, respectiv BCMU FC Arges Pitesti, BC SCM Timisoara, SCMU Craiova, Dinamo Stiinta Bucuresti (cu meciuri tur-retur in 13 si 20 martie 2019). Meciurile dintre acestea vor fi stabilite prin tragere la sorti.

In turul al patrulea al Cupei Romaniei, masculin, vor accede cele patru invingatoare din turul al treilea si echipele de pe pozitiile 1-4 din Grupa A, respectiv CSM CSU Oradea, CSM Steaua Bucuresti, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu (meciuri tur-retur in 3 si 10 aprilie 2019).

Invingatoarele din turul al patrulea se califica in FINAL 4 Cupa Romaniei, masculin, sezonul 2018-2019 (turneul are loc in 17-18 aprilie 2019).

Oprean, încă un an cu BC Athletic

Altfel, pagina oficială a clubului constănțean se anunță, astăzi, că tânărul Andrei Oprean (foto, nr 7) a semnat prelungirea contractului cu gruparea de pe malul mării, pentru încă un an.

„Andrei Oprean este unul dintre juniorii care a pornit de la cele mai mici grupe ale Baschet Club Athletic Constanța și a ajuns până în Liga Națională de Baschet! Jucător de bază în Liga Națională de Baschet 3×3 cât și în echipa de 5×5, Andrei Oprean își prelungește contractul cu echipa noastră pentru cel puțin încă un an!”, se arată în mesaj.

