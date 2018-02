Ce obligaţii au angajatorii, în perioadele cu temperaturi extreme?

Angajatorii sunt obligati ca in perioada imediat urmatoare, in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile s-ar putea inregistra temperaturi scazute extreme( scad sub -20 grade C sau, corelate cu conditii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel), sa aplice masuri corespunzatoare pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca care desfasoara activitati in aer liber, in conformitate cu prevederile OUG 99/2000:

– distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;

– acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;

– asigurarea echipamentului individual de protectie adecvat.

In situatia in care conditiile meteorologice nefavorabile ingreuneaza sau nu permit desfasurarea activitatilor , se vor lua de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau reprezentantii alesi ai salariatilor urmatoarele masuri:

Reducerea duratei zilei de lucru;

Esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru;

Intreruperea colectiva a lucrului.

Masurile prevazute se vor stabili daca temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv.

Pentru reducerea reducerea duratei zilei de lucru sau intreruperea colectiva a lucrului, angajatorii de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, precum si ordonatorii de credite sau conducatorii institutiilor finantate din fonduri extrabugetare, dupa caz, vor stabili modalitatile de recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata, dupa cum urmeaza:

a) prin recuperarea in urmatoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere colectiva a activitatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior;

b) fara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere a activitatii, dar cu acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul efectiv lucrat.

Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de temperaturi extreme se vor lua masuri pentru :

– asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scazute;

– asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;

– trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperature extreme.

Inspectorii de munca din cadrul compartimentului securitate si sanatate in munca, vor monitoriza preventiv angajatorii care desfasoara activitati in aer liber, daca sunt pregatiti pentru a pune in aplicare masurile prevazute de OUG 99/2000, atunci cand apar conditii meteorologice nefavorabile.



