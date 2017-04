Cum arată cel mai nou proiect imobiliar al Năvodariului?

Aflat într-un ritm galopant de dezvoltare, oraşul Năvodari pare un El Dorado pentru investitorii imobiliari. Zona Mamaia Nord a devenit deja extrem de aglomerată, încă se construieşte mult, dar o persoană fizică doreşte să dezvolte un nou cartier, într-o zonă aflată acum în extravilan.

Potrivit unui memoriu depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului, Maria Musoaie deţine un lot generos, de 10.803,53 mp pe Sola 43, în apropiere de lacul Taşaul, pe care intenţionează să construiască locuinţe şi dotări. Intenţia este de a edifica imobile cu parter şi 3, cel mult 4 etaje, cu destinaţia de case de vacanţă.

„În prezent, oraşul Năvodari cunoaşte o dezvoltare accentuată atât din punct de vedere turistic, fiind pus în prim plan litoralul Mării Negre, care a cunoscut investiţii importante din punct de vedere al construcţiilor şi dotărilor specifice atragerii de turişti atât din ţară cât şi din străinatate, cât şi din punct de vedere industrial.

Zona studiata fiind adiacenta localitatii Navodari, aflata in imediata vecinatate a intravilanului, la limita de sud a orasului, prezinta interes in acest domeniu, terenurile fiind cumparate de proprietar pentru construire de case de locuit individuale. In zona respectiva mai multe loturi de teren ce au fost destinate anterior folosintei agricole sunt deja destinate construirii de locuinte, dezvoltarea intravilanului localitatii luand o amploare spectaculoasa in ultimii ani.

Accesul este asigurat de amenajarea aleii proiectate, din cadrul parcelei A277/127 prin expropierea loturilor, fiind propusa spre cedare publica catre Primaria Orasului Navodari. Aleea proiectata va face legatura cu De 277/73 in partea de nord a zonei studiate si De 256/1 in partea de sud a zonei analizate, drum ce asigura legatura intre toate terenurile din acea zona.

Din aceasta cauza beneficiarul solicita introducerea terenului in intravilan ca zona de locuit si reparcelare in scopul amplasarii caselor de locuit individuale.

erenurile agricole studiate urmeaza sa fie utilizate in viitor ca loturi pentru constructii de locuit cu anexele acestora.

De asemenea, in anul 2016 sunt preconizate finalizarea unor investitii de infrastructura care inlesneasca accesul catre orasul Navodari: largirea bulevardului Mamaia Nord si largirea soselei care face legatura intre Navodari si Lumina – Ovidiu (DN 266).

In plus, se doreste continuarea dezvoltarii orasului Navodari prin realizarea de drumuri de acces, respectiv reamenajarea acceselor existente care urmeaza sa asigure accesul la parcelele propuse si urmand sa se racordeze la viitoarele drumuri, respectiv la drumurile existente“, se arată în memoriul depus la APM.

