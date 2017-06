Cum poti recupera banii cheltuiti in spital, pe perioada internarii?

Casa de Asigurari de Sanatate Constanta, prin reprezentantul legal Presedinte –Director General Jr. Dragos Poteleanu informeaza asiguratii, despre dreptul lor de a solicita spitalului contravaloarea cheltuileilor efectuate in spital pe perioada internarii.

Articolul 73 din Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevede:

“(1) Spitalele sunt obligate sa suporte pentru asiguratii internati in regim de spitalizare continua si in regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusive pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice.

(2) In situatia in care asiguratii, pe perioada internarii in spital, in baza unor documente medicale intocmite de medicul curant din sectia in care acestia sunt internati si avizate de seful de sectie si managerul spitalului, suporta cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile prezentului contract–cadru, spitalele ramburseaza contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

(3) Rambursarea cheltuielilor prevazute la alin. (2) reprezinta o obligatie exclusiva a spitalelor si se realizeaza numai din veniturile proprii ale acestora pe baza unei metodologii proprii”.

Astfel, in situatia in care, pe perioada spitalizarii asiguratilor, spitalul nu are in stoc medicamentele necesare, medicul curant inmaneaza asiguratului/ apartinatorului documentele avizate conform prevederilor legale si metodologiei proprii, documente in baza carora acestia achizitioneaza singuri medicamentele prescrise, urmand ca spitalul in cauza sa ramburseze contravaloarea cheltuielilor, la cererea asiguratilor.