Dezastru in magazinele tip “China mall”: produse contrafacute, expirate si neconforme

In perioada 08.05- 19.05.2017, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta au desfasurat in conformitate cu programul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pe trimestrul II , o actiune de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor. Cu aceasta ocazie au fost verificate structuri de vanzare de tipul « china mall ». ce ofereau la comercializare o gama diversificata de produse nealimentare, printre care si jucarii .

Actiunile de control s-au desfasurat in municipiul Constanta dar si in celelalte municipii si orase ale judetului.

Au fost efectuate 11 actiuni de control la aceste tipuri de magazine, iar pentru deficientele constatate s-au aplicat amenzi in valoare de 209500 lei.

Au fost constatate la comercializare produse nealimentare cu neconformitati in valoare totala de 1854402,7 lei, din care produse interzise definitiv de la comercializare in valoare de 14768,7 lei.

Dintre produsele interzise definitiv la comercializare exemplificam :

-Echipamente electrice de joasa tensiune ( fierbatoare, boxe ,aparate radio etc) care nu poarta marcajul CE ( asa cum prevede Regulamentul (CE) nr. 765 din 2008, nu sunt insotite de documentele necesare si de instructiunile si informatiile privind securitatea, in limba romana. O parte din acestea prezentau elemente de identificare doar in limba rusa.Fierbatoarele nu au impamantare , prezentand risc de electrocutare.

–

-Pachetele cu otrava pentru rozatoare erau expuse la comercializare langa obiectele de uz gospodaresc prezentand un risc major pentru consumatorii care isi aleg produsele de la raft.

-Jucarii de cauciuc tip «YO-YO » de diferite forme notificate ca produse periculoase prin sistemul RAPEX , prezentand risc de strangulare.Jucariile nu respecta cerintele speciale de siguranta, deoarece partile componente nu trebuie sa prezinte pericol de strangulare.

-Batoane pentru bule (soap) buble , prezinta risc microbiologic cauzat de solutia pentru bule , produs notificat prin sistemul RAPEX.

-Produse cosmetice diferite oferite la comercializare cu termen de valabilitate depasit (farduri, oja etc).

Deasemeni pe timpul actiunilor de control au fost oprite temporar de la comercializare pana la remedierea neconformitatilor diferite produse nealimentare pentru urmatoarele deficiente :

-lipsa etichetelor pe care sa se mentioneze numele si adresa sediului social al importatorului, in cazul produselor din import ;

-lipsa elementelor de identificare si caracterizare necesare consumatorilor ;.

-Etichetele ce insoteau produsele nu erau traduse in limba romana.

Din categoriile de produse mentionate mai sus enumeram : articole de imbracaminte si incaltaminte, articole de marochinarie, produse cosmetice, articole de uz gospodaresc etc.