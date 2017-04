Finanțiștii, pe un butoi de pulbere: nu se regăsesc în creșterile salariale, posturile sunt blocate și muncesc în condiții insalubre

Finanțiștii din toată țara sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare, de faqptul că mii de posturi rămase vacante au fost blocate, că își plă-tesc singuri deplasările în interes de serviciu, că sunt ignorați și nu li se cere părerea atunci când se discută soartea lor. Într-un comunicat semnat de Liviu Toader, presedinte Sindicatului Național Finanțe Publice, finanțiștii își spun toate aceste nemulțumiri și anticipează că va urma o perioadă de proteste. Redăm textul integral:

„Cu toate ca, FINANTISTII au un rol primordial in colectarea fondurilor necesare functionarii statului, respectiv finantarii activitatii tuturor categoriilor de bugetari din România, prin incasarea de impozite, taxe, dar si a altor creante, in loc sa fie stimulati la nivelul importantei sociale a muncii prestate sunt, dimpotriva, ignorati sau poate chiar sacrificati:

1 – sunt cei care au fost ignorati de guvernanti in derularea procesului de consultare privind salarizarea pentru urmatorii ani, in conditiile in care, o parte a categoriilor de bugetari a putut participa la diverse forme de negocieri, pe parcursul ultimelor luni. Astfel, in presa, au aparut informatii, fie “pe surse”, fie din declaratiile unor politicieni, dar in niciuna FINANTISTII nu se regasesc;

2 – au fost blocate peste 3000 de posturi vacante (generate prin pensionarea colegilor mai în varsta, decese ca urmare a unor imbolnaviri grave, plecari din sistem datorate stresului şi suprasolicitarii neuropsihice, aspecte care caracterizeaza unele domenii speciale). Intotdeauna, motivatia invocata a fost aceea ca, nu exista fonduri bugetate suficiente care sa acopere necesarul de salarii. In aceste conditii, restul FINANTISTILOR din cadrul structurilor in care se regasesc aceste posturi vacante (indeosebi cele cu atributii directe de colectare a taxelor si impozitelor) sunt nevoiti sa desfasoare activitati suplimentare, peste orele de program, pentru indeplinirea obiectivelor profesionale;

3 – pentru aceasta categorie de functionari, au fost blocate promovarile in grad profesional pentru personalul de executie si/sau titularizarea pe posturile de conducere vacante, in conditiile in care, atributiile posturilor respective sunt indeplinite de aceiasi salariati care muncesc si isi asuma responsabilitatile functiilor de executie/conducere respective, fara a fi remunerati conform atributiilor pe care le exercita;

4 – FINANTISTII sunt cei care au fost sacrificati, deoarece tocmai la ei s-au terminat resursele bugetare, astfel ca, in bugetul lor, nu au fost prevazute fonduri suficiente pentru salarii, fiind necesara reducerea sporurilor pentru personalul din cadrul structurii de antifrauda fiscala, de la 25% la numai 5%, invocandu-se constrangeri bugetare;

5 – sunt cei nevoiti sa isi autofinanteze deplasarile in interes de serviciu, pentru colectarea resurselor bugetare, folosind masinile personale, iar cheltuielile aferente deplasarilor sunt decontate partial si cu intarziere (dupa cateva luni);

6 – sunt cei care muncesc, zi de zi, in sedii vechi, improprii, multe insalubre, in spatii stramte şi ticsite cu dosare si mobilier deteriorat;

7 – FINANTISTII sunt cei care au fost sacrificati, intrucat pentru sustinerea logistica a activitatii acestora, nu au mai ajuns banii, nici pentru masini de serviciu, dar nici pentru laptop-uri, calculatoare, imprimante, scanere, servere, elemente necesare pentru functionarea aplicatiilor informatice si exploatarea bazelor de date in vederea realizării sarcinilor de serviciu. Sistemul informatic functioneaza la o capacitate de peste 90%, iar cele mai multe calculatoare sunt în uz de peste 10 ani, imprimantele nu au consumabile si piese de schimb, iar uneori lipseste chiar si hartia de scris.

Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, reaminteste faptul ca, activitatea de administrare fiscala este o activitate specifica, de importanta capitala în sustinerea statului roman, fiind singura care contribuie la stabilirea, colectarea şi executarea silita a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, precum si a altor creante bugetare, dar nu in ultimul rand, contribuind la descoperirea faptelor de evaziune fiscala.

De asemenea, organizatia noastra, militeaza pentru recunoaşterea importantei, complexitatii si riscurilor activitatilor desfasurate de aceasta categorie de bugetari, prin promovarea functiilor specifice si statutelor speciale, care sa asigure un cadru de activitate corect si echilibrat, punand fata in fata drepturi şi obligatii, care ar conduce, cu siguranta, la stimularea angajatilor acestui domeniu de activitate, vital pentru orice natiune, la o mai buna mobilizare si conectare la obiectivele institutionale, precum si la consolidarea increderii, ca statul roman este dispus sa isi apere angajatii care actioneaza in numele acestuia.

Pe acest fond, dupa ce vom intra si in posesia corpului legii unitare de salarizare, suntem pusi in situatia de a demara in viitorul apropiat, un proces de consultari cu membrii nostri, pentru a identifica solutii si un mod concret de actiune pe viitor“.