Geamia Hunchiar va fi consolidata si reabilitata

Cu o istorie de 157 de ani, frumoasa geamie Hunchiar, situata in Peninsula Constantei va fi consolidata si reabilitata. Primaria Constanta a emis un certificat de urbanism, al carui titular este Muftiatul Cultului Musulman din Romania, document care presupune lucrari de consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentului istoric geamia Hunchiar. Certificatul are o valabilitate de 24 de luni, timp in care Muftiatul trebuie sa obtina si autorizatia de construire necesara demararii lucrarilor. Inca de toamna trecuta, Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă – TIKA – România a anuntat ca va sprijini financiar aceasta investitie.

Geamia Hunchiar a fost construita sub ocupatie turca in Dobrogrea, in anul 1860, numele initial fiind Azizia. Intr-o descriere pentru Vocea Constantei, arhitectul Radu Cornescu scria: „Geamia a fost construită aproape de vechea poartă a cetății otomane distrusă de ruși în 1828 (poarta era cam în dreptul vechiului restaurant “Pescarul”, la intersecția str. Traian cu str. Vasile Alecsandri).

Apropierea nu a fost întâmplătoare, deoarece o mare parte din zidurile geamiei a fost construită din rămășițele zidului cetății otomane, dar și din bucăți din vechea cetate a Tomisului! E adevărat că englezii au construit case, gara, linii ferate, portul, dar de unde priveai orașul, silueta minaretului (cu o înălțime de 24 de metri) domina Constanța. Sub ocupația otomană s-au mai construit apoi și alte geamii, astăzi, în majoritate dispărute. Aș aminti de Ortha Geamia (se afla la intersecția str. Dragoș-Vodă cu str. M. Kogălniceanu sau o geamie din lemn și chirpici aflată aproape de intersecțiia str. Ştefan cel Mare cu str. I.G. Duca, lângă fosta alimentară “Antoniadis”. Unele au fost demolate în perioada interbelică, altele, ca și Casa Beiului, în socialism. Geamia Mahmudia a fost demolată la începutul secolului XX, construindu-se în locul ei Moscheea Regală Carol I (autor: arh. Victor Ştephănescu).Gravura dupa Hector de Bearn

Corpul principal al geamiei Hunchiar, având în plan o formă pătrată, iar ca volumetrie apropiindu-se de un cub, cât și minaretul (fără ferestre, având o scară interioară în formă de spirală ce conduce la balconul ceremonial), au fost reparate în 1936, odată cu construirea în apropiere a sediului muftiatului (clădire în stil modernist cu elemente Art Deco, avându-l autor pe arhitectul Ioan Căpșuneanu) de pe strada Carol I (astăzi Tomis).

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial ambele lăcașe importante de cult musulman au fost avariate. Moscheea Carol I a avut stricăciuni minore, dar Geamia Hunchiar a fost grav avariată în timpul unui bombardament din anul 1941, credincioşii musulmani arondați aici fiind nevoiți ani întregi să frecventeze celelalte geamii. În urma bombardamentului, la cererea guvernului, a fost trimisă la București o listă cu principalele clădiri avariate din Constanța, inclusiv cele considerate monumente istorice, printre ele și cele de cult musulman. Aici s-a produs un “fenomen” uluitor: deși Ministerul Cultelor și Artelor cerea situația geamiilor pentru a vedea ce se poate repara, primarul de atunci al orașului Constanța – colonelul N. Oprescu – nu ezită când sugerează ministerului că gemia mică (Hunchiar) nu are așa mare importanță (chiar îl încurcă, după sensul adresei: “Părerea mea umilă e să nu ne lăudăm prea mult cu monumentele istorice turcești”) și ar putea fi demolată (…”geamia cea mică poate să dispară fără nicio pagubă”)!! De la minister vine un răspuns dur, punându-l la punct pe primar și recomandând repararea ei. Primarul, nevrând să dea fonduri de la Primărie pentru reparație, se adresează muftiului că trebuie să-și repare geamia urgent din fondurile comunității musulmane. Halal primar!

Geamia Hunchiar a rezistat furiilor timpului și a fost reparată de câteva ori de la acele momente. Astăzi este un monument important care amintește, alături de vestigile milenare ale Tomisului, de trecutul interesant al acestui loc“.

In ultimii ani, cladirea centanara a suferit grave avarieri din cauza lucrarilor la imobilul ridicat la numai cativa metri de catre Cin Cin SRL. In ciuda disputelor in instanta, imobilul care adaposteste un restaurant, dar si camere de hotel, nu a fost daramat.

