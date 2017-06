Invazie de şoferi băuţi pe şosele: s-au ales cu dosare penale şi au rămas fără permis

Poliţiştii constănţeni s-au aflat, în aceste zile de vacanţă, la datorie, iar efortul lor nu a fost în zadar. Zeci de şoferi indisciplinaţi au rămas fără permis, iar cei care s-au urcat băuţi la volan ori fără permis s-au ales cu dosare penale.

La nivelul IPJ Constanta a fost organizata în noaptea de 03/04.06.2017 o actiune pe linia disciplinării conducatorilor auto care se afală sub influența băuturilor alcoolice in sistem integrat, Politie Rutiera si Serviciul de Ordine Publica, fiind obtinute urmatoarele rezultate:

– 18 locatii in care s-a actionat,

– 12 infractiuni constatate (din care 7 pentru alcool),

– 26 de sanctiuni contraventionale (20 de politia rutiera si 6 de ordinea publica), in cuantum de 17125 lei,

– 9 permise de conducere retinute (dintre care 8 pentru alcool),

– 7 controale in baruri si discoteci de catre lucratorii de ordine publica.

Nu mai puţin de 15 şoferi s-au ales cu dosare penale, cea mai frecventă cauză fiind şofatul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 04.06.2017, ora 09.50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au depistat pe I.M., în vârstă de 32 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 04.06.2017, ora 02.15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu l-au depistat pe A.R.-E., în vârstă de 22 de ani, din Ovidiu, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada Insulei din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.



La data de 04.06.2017, ora 03.50, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurale Mihail Kogălniceanu l-au depistat pe R.P., în vârstă de 25 de ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 04.06.2017, ora 03.50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Medgidia l-au depistat pe Ș.I., în vârstă de 27 de ani, din localitatea Poarta Albă – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Independenței din localitate, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.



La data de 04.06.2017, ora 02.10, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie l-au depistat pe D.F., în vârstă de 26 de ani, din localitatea Eforie – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada prof. Dr. Climescu din localitatea Eforie Sud, care a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, fiind condus ulterior la spital unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.



La data de 04.06.2017, ora 04.48, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe G.C.-A., în vârstă de 23 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 04.06.2017, ora 00.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe M.A., în vârstă de 39 de ani, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada Ștefan cel Mare din Mangalia, având permisul de conducere suspendat și fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 04.06.2017, ora 00.35, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar l-au depistat pe B.F., în vârstă de 56 de ani, din localitatea General Scărișoreanu – județul Constnața, care a condus un autoturism, pe strada Morii din localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 03.06.2017, ora 22.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat pe C.C.-M., în vârstă de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.



La data de 04.06.2017, ora 01.26, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe B.I., în vârstă de 29 de ani, din localitatea Almalău – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Almalăului din Ostrov, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 04.06.2017, ora 01.26, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe B.I., în vârstă de 29 de ani, din localitatea Almalău – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Almalăului din Ostrov, fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 04.06.2017, ora 00.10, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe V.M., în vârstă de 37 de ani, din orașul Năvodari, care a condus un autoturism, pe strada Sănătății din Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 03.06.2017, ora 23.13, polițiștii din cadrul Secției 4 Rurale Medgidia l-au depistat pe Z.V., în vârstă de 40 de ani, din localitatea Adamclisi – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Medgidia din localitatea Cuza Vodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 03.06.2017, ora 23.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe T.F., în vârstă de 34 de ani, din localitatea 23 August – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 38, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La data de 03.06.2017, ora 20.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ostrov l-au depistat pe S.G., în vârstă de 48 de ani, care a condus un autoturism, pe strada 1 Mai din localitatea Galița – județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.





În cauze au fost întocmite dosare penale.