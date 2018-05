Joi, la Techirghiol s-au înregistrat ploi de 88,71 l/mp

In data de 10.05.2018, ca urmare a fenomenelor meteo periculoase de natura precipitatiilor abundente, in zona localitatii Techirghiol s-au produs inundatii in zona centrala (vale Techirghiol – lac Techirghiol). Pentru intervalul respectiv au fost emise Atentionarea Hidrologica pentru depasire cote atentie pe cursuri de apa mici – fenomene imediate nr.01.10.05.2018 si Atentionarea Meteo de precipitatii abundente nr 116/10.05.2018.

Astfel incepand cu ora 09:00 si pana la ora 13:00 s-au inregistrat precipitatii cumuland un total de 88.7l/mp, din care 71.5l/mp in aproximativ o ora, ceea ce depaseste norma de (50l/mp in 1h) COD ROSU de precipitatii.



Capacitatea de drenaj a sistemului pluvial a fost depasita producandu-se fenomenul de baltire, in zona centrala a orasului Techirghiol apa depasind 60cm adancime.

Urmare informarii prin dispeceratul ABADL de catre responsabilii din cadrul formatiei de lucru Techirghiol, s-a dispus intrarea imediata in dispozitiv a personalului pentru inalturarea efectelor fenomenelor meteo.

Astfel incepand cu ora 11 s-a intrat in dispozitiv de catre un echipaj al S.G.A. Constanta si o autoutilitara prin transportul in locatie si punerea in functiune a 3 motopompe diesel cu un debit de 100mc/h fiecare din dotarea Centrului de Interventie Rapida al Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta.

Echipa ABADL a continuat actiunile de evacuare a cantităţilor de apa pana la ora 19:30 cand a fost eliminata apa in exces din zona inundata.



Alaturi de echipa ABADL au participat si militari din cadrul ISU Dobrogea al Judetului Constanta cu o autospeciala de pompieri si o motopompa.

Related