Magazinul Kaufland, victimă colaterală într-o reclamaţie de comercializare de alimente produse în condiţii insalubre şi etichetate incorect

În ultimele zile ale anului trecut, un bucureştean aflat la Constanţa a mers la tîrguieli în magazinul Kaufland. A cumpărat zeamă de varză, varză murată şi murături asortate, produse de Carpatica Trust SRL şi distribuite în reţeaua respectivului magazin de SC Mădălina şi Adreea SRL.

După ce a ajuns cu ele acasă, cumpărătorul a descoperit că pe eticheta produsului „zeamă de varză“ nu există informaţii cu privire la ingrediente, important fiind conţinutul de sare, un amănunt esenţial în special pentru consumatorii care suferă de boli cardiace. Nici pe ambalajul de murături nu a găsit informaţii despre ingrediente, nici despre informaţii nutriţionale pentru 100 grame de produs, obligatorii de altfel.

Cumpărătorul, Constantin Ştefănescu a consultat legislaţia în vigoare şi a ajuns la concluzia că lipsa acestor informaţii de pe produs poate fi catalogată drept „practici ilegale prin omisiune“, dar nu s-a limitat la atât, ci a verificat şi producătorul. Astfel, a aflat că „firma Carpatica Trust SRL nu are nici măcar în obiectul de activitate declarat la punctul de lucru Codul CAEN 1004 fabricarea altor băuturi prin fermentare, respectiv zeamă de varză“. Cumpărătorul s-a întrebat cum este posibil, ca în aceste condiţii, respectiva firmă să producă aceste alimente şi a ajuns la concluzia că la mijloc ar fi o ilegalitate. „De fapt, cum vinde este simplu, cu eticheta ilegală, dar cum produce este problema. Vă rog să căutaţi pe Google – murături asortate Puicuţu – acolo veţi găsi imagini explicite despre cum ne omoară MARILE COMPANII STRĂINE CARE NE VÂND GUNOAIE. Veţi observa legume depozitate pe ciment, muncitori fără echipament şi MUUULT mucegai. CUM AR FI SĂ VI SE ÎMBOLNAVEASCĂ O RUDĂ CONSUMÂND BOMBELE ACELEA DE MURĂTURI?“, a scris Ştefănescu în reclamaţia sa către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cerând sacnţionarea producătorului, a distribuitorului, dar şi a comerciantului şi retragerea de la vînzare a produselor incriminate.

Comisarii ANPC au verificat reclamaţia şi au constatat că omul are întrutotul dreptate, motiv pentru care a sancţionat operatorul economic şi a oprit de la comercializare produsele. Insistent, Ştefănescu a brut să verifice dacă magazinul respectă interdicţia dictată de către ANPC şi…surpriză. După câteva zile a constatat că în rafturile magazinului se găsesc atât varza murată, cât şi murăturile asortate şi zeama de varză produse de Carpatica Trust. „Se pare că cei de la Kaufland doresc să facă profit cu orice preţ şi fără să ţină seama de legislaţie şi siguranţa noastră a consumatorilor. Azi am mers în Kaufland şi ce credeţi? Nu au nicio problemă în a vinde nestingheriţi marfa pentru care au fost sancţionaţi iar producatorului i-a fost interzisă desfăşurarea activităţii“, ne-a povestit reclamantul.



Ce răspunde comerciantul?

Am sesizat şi noi reprezentanţii Kaufland România despre această situaţie, iar după vacanţa de iarnă, am primit şi răspunsul oficial al companiei: „Ca urmare a situației semnalate de clientul nostru în data de 30 și respectiv în data de 31.12.2016, am procedat la informarea imediată a departamentelor implicate și la efectuarea verificărilor ce se impun, conform procedurilor interne.

Mai mult, furnizorul de murături a fost notificat cu privire la situația apărută încă din data de 23.12.2016, odată cu prima semnalare a unei deficiențe, iar compania Kaufland România a stopat din proprie inițiativă achizițiile de la acest partener, cu mențiunea reluării acestora în momentul remedierii tuturor deficiențelor. Totodată, a fost luată decizia retragerii de la comercializare a întregului sortiment de murături provenind de la acest furnizor, deși produsele sunt autorizate pentru consum, în condițiile legii. În tot acest timp, a fost păstrat contactul cu furnizorul pentru a supraveghea măsurile luate.

Dorim, de asemenea, să precizăm faptul că în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile interne, la momentul semnării contractului de colaborare cu orice furnizor Kaufland se solicită prezentarea documentelor necesare din punct de vedere legal privind calitatea și siguranța produselor, inclusiv autorizația sanitar veterinară. Conform procedurii în vigoare, furnizorul în discuţie a prezentat toate documentele necesare din punct de vedere legal privind calitatea și siguranța produselor sale, inclusiv autorizația sanitar veterinară eliberată de DSVSA Călărași. Potrivit acestora, produsele furnizorului întruneau condițiile legale pentru comercializare și respectau normele de calitate și de siguranță pentru consum.

În ceea ce privește etichetarea produselor din stocul existent, furnizorul a prezentat decizia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor care îi permite comercializarea produselor din stocul existent timp de 30 de zile de la 28.12.2016, până la corectarea etichetei. Am fost asigurați că noile etichete vor fi gata în perioada 09-13.01.2017 și că acestea vor respecta toate cerințele legale“, ne-au transmis reprezentanţii Kaufland. De asemenea, mai spun că orice client nemulţumit de un produs cumpărat îl poate returna, cu restituirea contravalorii, în baza bonului de casă.



Schimb de replici

Constantin Ştefănescu nu a fost mulţumit de răspunsul identic pe care l-a primit din partea comerciantului, motiv pentru care a continuat corespondenţa cu reprezentanţii Kaufland: „îmi dau seama de faptul că refuzaţi să acceptaţi situaţia în care vă aflaţi şi anume: distribuitorul de murături Mădălina şi Andreea SRL este o societate care vinde bărci şi motoare şi nu este autorizat din punct de vedere ANSVSA pentru depozitarea cod CAEN 5210 şi comercializarea produselor alimentare. VA SOLICIT SA-MI FACETI ACEASTA DOVADA IN CAZUL IN CARE DORITI SA CLARIFICATI ACEASTA SITUATIE. Producătorul Carpatica Trust este autorizat doar pentru activitatea de “conservare legume-fructe” nu şi pentru activităţile obligatoriu legate de această activitate respectiv Ambalare CAEN 8292 şi depozitare. MURATURILE, ODATA CONSERVATE IN BUTOAIE, TREBUIE AMBALATE, IAR INAINTE DE A FI AMBALATE SUNT DEPOZITATE. Bineînţeles că veţi lăsa în seama autorităţilor din Călăraşi faptul că producătorul Carpatica Trust a obţinut ilegal autorizare pentru conservare, aveaţi obligaţia atât morală, cât şi contractuală să vă asiguraţi că producătorul are toate autorizaţiile necesare. Pentru articolul “zeamă de varză” producătorul avea obligaţia să deţină autorizare pentru producţia de băuturi prin fermentare cod caen 1104, iar Kaufland avea obligaţia de a-i solicita această autorizare. Ori, din câte înţeleg din răspunsul dat de ANSVSA, producătorul NU deţine această autorizare“.