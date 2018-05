Munca la negru, în floare: una din zece firme controlate, sancționată

In luna aprilie 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.

Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii , securitatea si sănătatea în munca a salariaţilor precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare . Pe baza actiunilor prevazute in Programul cadru pentru anul 2018, s-au derulat pe parcursul lunii APRILIE 2018 controale in colaborare cu alte institutii cum ar fi I.J.Politia, I.J.Jandarmi, ISCTR etc.

In perioada 01.04 – 30.04.2018, cei 22 de inspectori de munca din cadrul serviciului relatii de muncă, au controlat 272 agenti economici, din care 57 au fost sanctionati aplicandu-se un numar de 63 de sanctiuni – 53 amenzi si 10 avertismente – in valoare totala de 1.219.400 lei. Din cei 272 angajatori 26 au fost depistati ca foloseau munca nedeclarata fiind sanctionati cu amenda in suma de 1.100.000 lei.

In perioada mentionată au fost depistate 55 de persoane care prestau munca nedeclarata.

De asemenea, in perioada aprilie – iunie 2018 se desfasoara Campania Nationala privind verificarea modului in care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat – prevederi derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art.VII din OUG NR.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de evidenta a salariatilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. In acest sens in luna aprilie 2018 au fost efectuate un numar de 141 de controale.

Referitor la activitatea de control privind securitatea si sanatatea in munca In perioada 02.04.2018 – 27.04.2018 inspectorii de munca au controlat 167 agenti economici, fiind efectuate 167 de controale tematice, in urma carora s-au constatat 332 de neconformitati, motiv pentru care s-au dispus 332 masuri de remediere.

S-au aplicat 332 de sanctiuni- 316 avertismente si 16 sanctiuni in valoare totala de 61 500 lei.