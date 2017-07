O lună de concerte inedite pe faleza Cazinoului

In perioada 28 iulie – 27 august 2017, intre orele 20:00 – 21:00, se va desfasura “Sunset Sea-mphony 2017”, o o serie de 31 de concerte simfonice, pe faleza Cazinoului Constanta, cu orchestra simfonica Bigg Dimm a’Band a Academiei de Muzica Gheorghe Dima din Cluj – Napoca, dirijor Razvan Metea. Repertoriul concertelor va fi variat, accesibil pentru publicul larg si va cuprinde piese celebre de muzica simfonica precum si adaptari pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hit-uri pop-rock romanesti si straine, cantece cunoscute de muzica populara romaneasca sau melodii celebre de pe coloana sonora a filmelor. Pentru o cat mai mare diversitate muzicala si avand in vedere faptul ca publicul va fi in continua schimbare, vor fi stabilite mai multe repertorii distincte a cate 60 de minute, care vor fi prezentate fara ca programul sa fie acelasi. Spectacolele presupun inclusiv interactiunea cu spectatorii: prezentarea de catre dirijor a catorva date informative despre melodiile interpretate, scurte dialoguri pe teme muzicale cu publicul si, in eventualitatea in care printre spectatori se afla muzicieni doritori, invitarea acestora sa sustina scurte fragmente interpretative alaturi de orchestra sau chiar sa dirijeze orchestra pentru cateva momente.

Din repertoriu vor face parte: Ouverture – Wilhelm Tell, Spargatorul de nuci – Tchaikovsky, Galop infernal – Offenbach, Marsul toreadorilor – Carmen, de Bizet, Marsul triumfal – Aida, Radetzky marsh – Strauss, Anotimpurile – Vivaldi, Dansul betivilor – Traviata, Zborul bondarului – Rimski / Korsakov, Dansul sabiilor – Aram Khachaturian, Dans ungar nr. 5 – Brahms, Rondo a la turca – Mozart, Rapsodia 1 – Enescu, Hora staccato – Grigoras Dinicu, Balada – Ciprian Porumbescu, Concert nr. 1 – Tchaikovsky, Simfonia nr 5 – Beethoven, Ride of Valkiries – Wagner, Zarathustra – Strauss, Dunarea albastra – Strauss, Valurile Dunarii – Strauss, O fortuna – Carmina Burana, Espana cani – Narro, Dansul cavalerilor – Prokofiev, Eine kleine nacht music – Mozart, Bolero – Ravel, Simfonia nr. 40 – Mozart, Voces primavera – Strauss, Lacul lebedelor – Tchaikovsky, Moonlight sonata – Beethoven, Somewhere in time – Rahmaninov, Imnul Ligii Campionilor la fotbal, Chariots of fire – Vangelis, Conquest of paradise – Vangelis, The big country – Jerome Moross, Oxygene Part 4 – Jean Michel Jarre, melodii de pe coloana sonora a filmelor Superman, Rocky, Cei 7 magnifici, Razboiul Stelelor, Raiders march – Indiana Jones, The good, the bad and the ugly, Imperiul contraataca, Piratii din Caraibe, Misiune imposibila, Top Gun, Pantera roz, Pulp Fiction, Back to the future, Requiem for a dream, Love story, Nasul si multe altele.

Publicul poate asista in mod gratuit la toate concertele.

