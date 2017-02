Pista de karting de la Palatul Copiilor, evacuată cu jandarmii

După mai bine de doi ani de la expirarea contractului între Clubul Sportiv Tomis Kart şi Palatul Copiilor, cei din urmă trec la acţiune, iar astăzi, un executor judecătoresc însoţit de jandarmi va încerca să evacueze pista.

Disputele între cele două părţi au început în primăvara lui 2015, când conducerea Palatului Copiilor a refuzat să mai prelungească înţelegerea cu clubul sportiv.

Reprezentaţii clubului susţin că nu pot să-şi strângă toate lucrurile în câteva ore şi cer un răgaz de două săptămâni pentru a se muta.

În mai 2015, ziarul „Observator de Constanţa“ prezenta situaţia la care s-a ajuns, iar de atunci nu s-a întâmplat mai nimic, iar clubul sportiv a continuat să funcţioneze.

Neînţelegerile dintre părţi au început încă din toamna lui 2014, Fundaţia Tomis Kart Constanţa şi Clubul Sportiv Tomis Kart Constanţa fiind atenţionate de către conducerea Palatului Copiilor că au nevoie de o Hotărâre de Guvern pentru a continua să folosească baza din strada Soveja. Cum aceasta nu a apărut, proprietarul şi-a notificat chiriaşul că îl va evacua, sportivii şi antrenorii fiind victime colaterale.

Cosmin Badea, directorul de la Palatul Copiilor, susţinea atunci că vina este exclusiv a chiriaşilor şi a legislaţiei, instituţia pe care o conduce având mâinile legate în acet caz. „Noi funcţionăm sub incidenţa unor legi, pe care nu vrem să le încălcăm. Am notificat clubul din timp şi le-am explicat situaţia în care se află, iar contractul dintre noi şi dânşii este expirat de pe 31 decembrie 2014. Fără o Hotărâre de Guvern, noi nu avem cum să le mai închiriem acest spaţiu, pentru că am încălca legea“, a punctat directorul, care ne preciza că Tomis Kart era ultimul club privat care avea o relaţie contractuală cu Palatul Copiilor.

De partea cealaltă, Gigel Băcioiu, administratorul fundaţiei, susţinea că vina aparţine chiar lui Cosmin Badea, dar şi unor interese din exterior. „Eu cred că, pur şi simplu, nu s-a vrut să se facă ceva. Este inadmisibil ca un club care nu doar că îţi întreţine baza, ci îţi mai bagă şi bani în buzunar, să fie dat afară. Ori suntem manageri, ori amatori? Domnul Badea să-şi dea demisia, că a făcut numai nefăcute de când a venit şi nu a demonstrat că poate administra această bază. Nu mă pot duce eu la Guvern, să-l iau de mânecă pe primul ministru, să-i spun că sunt nenea Gigi şi să-i cer să dea o H.G.! Asta trebuiau să facă oamenii de la Palatul Copiilor, care au preferat să tergiverseze lucrurile până s-a ajuns aici. Personal, cred că se vrea curăţarea acestei curţi de toţi chiriaşii şi, apoi, distrugerea, în interes imobiliar, a întregii baze. Vom urma toate căile legale pentru a obţine dreptul de a folosi această pistă şi pentru a demonstra a cui este vina“, ne-a spus administratorul Fundaţiei Tomis Kart.

Reprezentanţii Fundaţiei Tomis Kart şi ai Clubului Tomis Kart au apelat chiar şi la o petiţie online pentru salvarea activităţii lor.

„emneaza aceasta petitie daca esti interesat de viitorul sportului din Constanta !

Vom face toate demersurile catre autoritatile locale – Palatul Copiilor Constanta, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Prefectura si Primaria Constanta dar si catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru gasirea unei solutii.

In cei 15 ani de activitate, la cursurile scolii de karting am initiat si antrenat peste 300 de copii constanteni, iar in anul 2015 au fost inscrisi un numar de aproximativ 40 de copii dornici sa practice acest sport. In decursul celor 15 ani de activitate, Clubul Sportiv Tomis Kart Constanta a avut numeroase rezultate in Campionatul National de Karting cu piloti constanteni, instruiti si initiati pe pista de karting de la Palatul Copiilor Constanta: Campion National la clasa KID, Vicecampion National la clasa KID, locul III la clasa KID, Vicecampion National la clasa PUFO, Vicecampion National la clasa KF Junior.

In anul 2015, Clubul Sportiv Tomis Kart a obtinut titlul de Campion National de Karting la clasa PUFO si titlul de cel mai bun sportiv al anului in karting cu pilotul Suteanu Mihai in varsta de 9 ani. Toate aceste rezultate au putut fi obtinute cu eforturi mari din partea Clubului si cu o sustinere importanta din partea parintilor. Aceasta activitate sportiva nu a avut niciodata sustinere financiara din partea vreunei institutii a statului. Ne dorim sa putem apara aceste titluri obtinute si sa ne putem desfasura in continuare activitatea in cladirea si pe pista din incinta Palatului Copiilor Constanta.

Fundatia Tomis Kart si Clubul Sportiv Tomis Kart Constanta sunt recunoscute de Automobil Club Roman si Federatia Romana de Karting pentru desfasurarea cursurilor de initiere in cadrul scolii de karting cu personal calificat.

Fundatia Tomis Kart si Clubul Sportiv Tomis Kart Constanta sunt la un pas de evacuare din incinta Palatului Copiilor Constanta, unde isi desfasoara activitatea de aproximativ 15 ani.

In decurs de 1 an si jumatate nu s-a putut gasi o solutie sau nu se doreste ca activitatea de karting sa se desfasoare in continuare in acest loc si sa se incheie un alt contract de inchiriere sau de colaborare.

La data de 19.11.2015 am primit citatia avand ca obiect dosarul de evacuare nr. 28022/212/2015, care ne pune in imposibilitatea de a desfasura activitatea, cu toate ca locatia este destinata tuturor copiilor din Constanta. Daca vom fi evacuati, copii nu vor mai putea practica acest sport, deoarece suntem singurul Club Sportiv din Constanta care intruneste conditiile de initiere si pregatire in acest domeniu, iar Palatul Copiilor care detine cladirea si pista de karting nu are un cerc de karting, acesta fiind desfintat din anul 1992. In aceasta situatie acesti copii nu vor putea fi preluati de alte cluburi. In urma adreselor depuse la toate institutiile locale, in care solicitam gasirea unei solutii de rezolvare a acestei situatii, nu am fost sprijiniti deloc, chiar la unele adrese nu am primit nici un raspuns.

Solicitam presei locale si societatii civile sa ne sprijine in demersurile noastre, astfel incat sa putem ramane in locatia respectiva, pana la gasirea unei solutii din partea Palatului Copiilor Constanta si a Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, deoarece pe data de 13.01.2016 este termenul de judecata in vederea evacuarii“, era textul petiţiei iniţiată de Gigel Băcioiu şi Bogdan Băcioiu, care a strâns 460 de semnături.

Reamintim că atât Consiliul Local Constanţa, cât şi Consiliul Judeţean au încercat să preia administrarea palatului Copiilor, care a ajuns într-o avansată stare de degradare, din cauza lipsei investiţiilor. Nu s-a reuşit, deoarece aleşii liberali s-au opus în ambele situaţii. În prezent, Palatul Copiilor este administrat de Ministerul Educaţiei.

