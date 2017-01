Primele două decese cauzate de gripă: o femeie de 37 de ani şi o alta de 80, ambele nevaccinate

Institutul National de Sanatate Publica a prezentat ultima situatie privind morbiditatea prin infectii respiratorii acute, in saptamana 26.12.2016 – 1.01.2017. Potrivit specialistilor infestionisti, morbiditatea a fost comparabila cu cea inregistrata in saptamana precedenta si s-a incadrat in intervalul asteptat. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie, in focare locale (municipiul Bucuresti) si cu cazuri sporadice in unele judete.

La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripaclinica, IACRS si pneumonii) a fost de 64572, cu 15.2% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (56024) si cu 1.7% mai mare comparativ cu cel intregistrat in saptamana anterioara (63466).Judeţul Constanta se situeaza pe locul secund, la nivel national, dupa Bucuresti, cu 32 de cazuri de gripa.

In saptamana 26.12.2016 –01.01.2017 s-au inregistrat la nivel national 326 cazuri de gripa clinica, comparativ cu 36 cazuri inregistrate in S 52/2015.In saptamana 26.12.2016-01.01.2017 (S 52) au fost inregistrate 12 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe(SARI), cu 11 mai multe fata de aceeasi perioada a sezonului precedentsi cu 8 mai multe fata de saptamana precedenta.

Au fost inregistrate si primele 2 decese confirmate cu virus gripal tip A, subtip H3N2, la o persoana de sex feminin, in varsta de 37 de ani, din Jud. Galati, care avea conditii medicale preexistente si nevaccinata anti-gripal, iar cel de-al doilea deces, tot la o persoana de sex feminin, in varsta de 80 de ani, din judetul Dambovita, cu conditii medicale preexistente si nevaccinata anti-gripal.

De la inceputul sezonului de supraveghere a infectiilor respiratorii acute, a gripei si a SARI si pana la data de 03.01.2017 au fost confirmate cu laboratorul 156 cazuri de gripa.

De asemenea, pana la data de 01.01.2017 au fost vaccinate antigripal 462.322 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

