Protecția Consumatorilor a făcut controale în zona peninsulară: s-au aplicat amenzi de peste 170.000 de lei

In scopul prevenirii si combaterii practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor si asigurarii drepturilor consumatorilor de a fi informati, in perioada 04.07-04.07.2017, s-au efectuat actiuni de control la operatorii economici ce desfasoara activitate de alimentatie publica sau presteaza servicii de cazare in zona penisulara si pe plaja Modern.

Au fost verificati un numar de 54 operatori economici , din care:

-62% structuri cu functiuni de alimentatie publica ( de tip: bar, restaurant, pizzarie, cafea-bar,etc.)

-38% structuri cu functiuni de cazare (hoteluri, vile);

Pe timpul actiunilor de control au fost constatate urmatoarele deficiente:

A.UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA

-loturi de materii prime utilizate in prestarea de servicii de alimentatie publica nesigure si anume: cu data limita de consum sau data durabilitatii minimale depasita; fara elemente de identificare neputandu-se stabili incadrarea in termenul de valabilitate;

-preparate culinare si materii prime la care s-a schimbat starea termica (congelate in unitate);

-preparate culinare pregatite inaintea datei controlului, fiind de prospetime indoielnica;

-nu exista sistem de monitorizare a temperaturii spatiilor frigorifice;

-Bere, apa minerala si bauturi racoritoare depozitate sub actiunea razelor solare la temperatura peste 25 grade Celsius si nu la loc uscat si racoros, ferit de razele soarelui asa cum declara pe eticheta producatorul;

-lipsa autorizatiilor de functionare emise de Unitatea Administrativ Teritoriala, respectiv Primaria Constanta;

-conditii igienico- sanitare necorespunzatoare in blocul alimentar;

-prezenta insectelor ( gandaci) in spatiul de pregatire a preparatelor culinare si in spatiile frigorifice;

-vase si ustensile cu email exfoliat utilizate in blocul alimentar;

-vesela ciobita utilizata in circuitul de servire al consumatorilor;

-abateri de informare a consumatorilor: nementionarea in lista menu a ingredientelor cu posibil efect alergen, si nementionarea sintagmei „produs/din produs decongelat”, in cazurile in care materiile prime utilizate sunt congelate

B.STRUCTURI DE CAZARE

-spatii de cazare insuficient igienizate, s-a constatat prezenta panzelor de paianjen in camerele din circuitul de cazare al turistilor;

-lenjerie de pat patata;

-lipsa dispozitivelor impotriva insectelor (plase de tantari);

-aer conditionat neigienizat;

-lipsa informatiilor necesare turistilor;

-lipsa autorizatiilor de functionare de la primarie.

Pentru deficientele constatate s-au aplicat amenzi contraventionale de peste 170000 lei si oprirea temporara a prestarii serviciului in 3 cazuri.

S-a dispus masura complementara de retragere definitiv de la utilizare in prestarea deservicii de produse alimentare in valoare de peste 47000 lei.