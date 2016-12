Rețete de Crăciun: Coronita cu mac

Ingrediente

Coronita cu mac

Aluat

300 gr faina alba

80 gr zahar

1/4 lingurita sare

3/4 pliculet drojdie uscata (6 gr)

1 plic zahar vanilat (bourbon, de la Dr Oetker am folosit)

2 oua mici (la temperatura camerei)

45 gr unt topit

60 ml lapte (caldut)

45 ml apa (calduta)

Umplutura

25 gr mac

25 gr zahar

30 gr unt topit

Pentru uns

1 ou mic

2 linguri lapte

Preparare

Coronita cu mac

Macul si zaharul se macina impreuna cat mai fin.

Pentru aluat se amesteca faina cu zaharul si sarea.

Se bat ouale si se amesteca cu laptele, apa si untul topit.

In masina de paine se pune amestecul de oua peste care se presara drojdia uscata si zaharul vanilat. Deasupra se aseaza amestecul de faina. Se seteaza masina pe programul de framantat si dospit.

* aluatul se poate framanta si de mana, apoi se lasa la crescut la loc caldut timp de 1 ora.

Aluatul dospit se pune pe masa data cu faina si se framanta usor. Se intinde apoi foaie subtire de aprox 40 x 40 cm. Se decupeaza din ea 3 cercuri de 20 cm diametru (m-am ajutat de o farfurie si o rola de patiserie).

Se aseaza prima foaie decupata pe o tava cu hartie de copt. Am uns-o cu unt si am presarat un strat subtire de mac (l-am nivelat cu palma). Am lasat ptutin spatiu pe margine. Am asezat deasupra a doua foaie, am uns-o si presarat-o si pe ea. Am facut la fel cu a treia foaie.

Din resturile de aluat nu se mai putea decupa o foaie, asa ca am framantat aluatul si am intins foaie subtire inca o data. Din ea am decupat a patra foaie pe care am asezat-o deasupra. Am obtinut astfel un “tort” cu patru foi unse cu mac intre ele. Ultima foaie nu se unge deloc.

Cu rola de patiserie se taie foile in 4, perpendicular, dar nu chiar pana in centru (vezi poza 8).

Fiecare felie obtinuta se taie in doua, rezultand 8 felii (vezi poza 9).

Fiecare felie se taie iar in doua, rezultand 16 felii (vezi poza 10).

Se iau cate doua felii alaturate si se rasucesc inspre exterior de doua ori (vezi poza 11).

Apoi se iau iar feliile rasucite si se mai rasucesc o data spre exterior, de data asta se si sigileaza capetele. Va rezulta ceva similar cu petalele unei flori (vezi poza 13). Aveti grija sa piscati cat mai bine capetele, au tendinta sa se desfaca.

Se introduce tava cu coronita intr-o punga si se lasa la crescut, la loc cald, timp de 45 minute.

Se unge coronita cu ou batut cu lapte. Se mai pisca o data capetele care s-au desfacut cat timp a crescut.

Cuptorul se preincalzeste la 220C. Se introduce coronita si scade temperatura la 180C. Se coace coronita timp de 20-25 minute, pana e rumena.

