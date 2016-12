RETETE DE REVELION: CHEESECAKE CU CAFEA

Ingrediente necesare:

Pentru blatul de biscuite (diametrul de 24 cm):

100 g unt

120 g zahar brun

1 ou

50 g cafea boabe

75 g miez nuca

175 g faina

1/2 lingurita praf de copt

1 lingurita extract vanilie

1 praf sare

Incingem cuptorul la 190 grade Celsius. Punem nucile intr-o tava si le dam la cuptor pentru 7 minute. Le scoatem din cuptor si le lasam sa se raceasca. Intr-un castron amestecam faina cu sarea si praful de copt. Punem in blender boabele de cafea macinata si macinam cafeaua (nu o transformam in pudra!!), astfel incat sa lasam bucatele de boabe de cafea. In acelasi blender maruntim si nucile. Intr-un castron mai mare mixam bine de tot untul la temperatura camerei, pana obtinem o crema pufoasa, adaugam zaharul, mixam din nou, dupa care incorporam oul. Adaugam cafeaua macinata, nucile si faina amestecata cu praful de copt si sarea. Framantam repede de tot o biluta de aluat. Acoperim tava aragazului cu hartie de copt.

Asezam in centrul ei un inel de tort cu diametrul de 24 cm. In interiorul inelului punem biluta de aluat pe care o aplatizam cu mana, astfel incat aluatul sa se distribuie uniform si sa acopere tot interiorul inelului de tort. Dam blatul la cuptorul incins pentru 15 minute, pana ce observam ca pe margini biscuitele capata o culoare usor maronie. In mijloc biscuitele va fi pufos si va parea necopt. Insa odata racit, va capata consistenta unui biscuite obisnuit, insa cu dimensiuni mult mai mari. Lasam biscuitele la racit pe un gratar de copt.

Pentru mini briose:

100 g ciocolata neagra 70% cacao

100 g unt

2 oua

50 g cacao pudra

2 lingurite cafea granule

130 g zahar

140 g faina

50 ml lapte batut

1 lingurita praf de copt

1 lingurita extract vanilie

1 praf sare

Incingem cuptorul la 200 grade Celsius. Punem pe un vas de aburi un castron in care am pus ciocolata si untul. Lasam sa se incorporeze toate, dupa care adaugam si cafeaua granule. Lasam amestecul sa se raceasca. Intr-un castron amestecam faina, cacaoa, praful de copt si sarea. Intr-un castron batem ouale impreuna cu zaharul, adaugam extractul de vanilie, dupa care laptele batut. Turnam in fir subtire amestecul de ciocolata si omogenizam. La sfarsit incorporam faina amestecata cu cacaoa, praful de copt si sarea. Trebuie sa obtinem o compozitie care “curge” dar care sa nu fie foarte lichida. Pregatim o tava pentru briose mici (cu diametrul de 5 cm), punem in ea hartiutele pentru copt si turnam in hartiute compozitia, avand grija sa umplem doar pana la jumatate. Tava are 24 de orificii pentru briose, insa noi vom folosi doar jumatate din ele, restul de compozitie il vom turna in tava de briose mari. Practic, pentru acest cheesecake vom folosi 7 mini briose si 1 briosa mare.

Dam tava la cuptor pentru 20 de minute. Scoatem mini briosele din cuptor si le lasam sa se raceasca complet. Dupa ce s-au racit, scoatem hartiutele de copt de pe ele si le lasam deoparte.

Pentru crema de branza:

800 g crema de branza

200 g mascarpone

150 g zahar

200 ml smantana lichida

50 ml espresso proaspat preparat

3 linguri lichior cafea

1 lingurita extract cafea

15 g gelatina granule

Pentru inceput preparam un espresso tare si aromat si il lasam sa se raceasca. Intr-un bol punem granulele de gelatina turnam peste ele espresso racit si lasam sa se hidrateze. Intr-un castron incapator amestecam crema de branza, mascarpone si zaharul pana obtinem o crema fina. Adaugam lichiorul de cafea, si extractul de cafea. Pe un vas cu aburi incalzim usor gelatina (aveti grija sa nu fiarba!!), pana ce aceasta se lichefiaza. Punem peste ea 3 linguri din amestecul de branza si amestecam energic, dupa care punem compozitia rezultata peste amestecul de branza din castronul mare si amestecam bine de tot, avand grija sa nu obtinem cocoloase de compozitie. La sfarsit batem smantana lichida pana obtinem o crema pufoasa, si o adaugam la compozitie. Pe platoul de servit punem biscuitele nostru gigant, in jurul caruia montam inelul de tort. Peste biscuite turnam jumatate din compozitia de branza. n crema de branza “infigem” 7 mini briose, iar in mijloc 1 briosa mare. Turnam si restul din crema de branza. Nivelam totul bine si dam la frigider pentru 4 ore, sau cel ma bine peste noapte.

Pentru glazura de cafea

100 g ciocolata cu cafea

60 ml espresso proaspat preparat

1 lingurita unt

2 linguri cacao

50 g zahar pudra

1 lingurit extract cafea

3 linguri lichior de cafea

1 lingura boabe cafea

Preparam un espresso aromat. Intr-o tigaie mica punem la fiert espresso impreuna cu untul, cacaoa, ciocolata si zaharul pudra. Lasam sa se omogenizeze totul, dupa care adaugam lichiorul de cafea si extractul de cafea. Lasam glazura sa se raceasca complet. Scoatem cheesecake-ul din frigider, cu grija eliminam inelul de tort. Turnam glazura in centrul cheesecake-ului, avand grija sa se prelinga usor pe margini, dar nu complet, astfel incat sa obtinem “dare” de glazura. Imediat punem pe deasupra boabele de cafea. Dam cheesecake-ul din nou la frigider pentru inca o ora.

Intr-un final putem servi! Taiem felii mici si delicate, cat sa se ajunga pentru toata lumea.

Aceasta reteta a fost oferita de blogul andreeachinesefood.blogspot.ro.

Sursa: delly.garbo.ro

