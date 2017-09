S-a ridicat restricția de donare de sânge impusă de West Nile

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta anunta ridicarea restrictiilor impuse de aparitia cazurilor de infectie cu virusul West-Nile in judetul Constanta incepand cu data de 28.09.2017, ca urmare a asigurarii testarii donarilor de catre Institutul National de Hematologie Transfuzionala Bucuresti, de la data mentionata.

Medicii roaga insistent toate persoanele care doresc si pot sa doneze sange sa se prezinte la:

Sediul CRTS Constanta ( in incinta SCJU Constanta), str Nicolae Iorga nr 85

program de luni pina vineri de la 7.30-13.00.

Program special pentru donare de sange:

In fiecare ULTIMA SÂMBĂTĂ DIN LUNĂ (cu excepția lunii decembrie) 09.00-13.00.

Septembrie: 30.09.2017 Octombrie: 28.10.2017

Noiembrie: 25.11.2017 Decembrie: 16.12.2017

ACTIUNI DE DONARE DE SANGE IN JUDET*:

07.10.2017 Negru Voda: Clubul Pensionarilor

* In luna octombrie vor mai fi actiuni organizate in judet, care vor fi promovate in mass-media, pe site ul ,, transfuzie-constanta.ro’’ si pagina de facebook,,.facebook.com/crtscta’’ la momentul confirmarii lor.

Medicii recomanda populatiei sa respecte in continuare masurile generale de protectie fata de intepaturile de tantari:

a) evitarea expunerii la muscaturile de tantari prin purtarea de imbracaminte adecvata (pantaloni lungi, bluze cu maneca lunga)

b) utilizarea substantelor chimice specifice omorarii sau inlaturarii tantarilor din jurul locuintelor;

c) asigurarea ferestrelor si usilor cu plase impotriva tantarilor;

d) evitarea pescuitului in perioada carantinei instituite ca urmare a aparitiei unui focar de infectie in zona de alerta;

