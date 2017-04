În săptămâna Patimilor, Antena 1 scrie jurnalul folclorului românesc

În săptămâna Patimilor am scris în jurnalul folclorului românesc. Despre smerenie şi oameni simpli, despre unitate, spiritualitate autentică şi poveşti ale tradiţiei de mult uitate. Gândurile-mi sunt împrăştiate, aşa cum sunt şi ale voastre, dar liniştea acestei sărbători mi le adună. Atât de strâns încât mă confesez: de data aceasta în faţa voastră, a celor care iubiţi folclorul românesc. Astăzi l-am întâlnit pe Alex (n.r.Alex Bica – moderator Antena 1 Braşov), îl veţi cunoaşte şi voi. Eu scriu, el este povestitorul. A pornit într-o aventură a satului românesc în zi de sărbătoare. Căci, nu putem omite, anul acesta românii creştini sunt mai mult ca niciodată împreună, sărbătoarea pascală aducându-i pe toţi acasă în aceeaşi zi. M-am ascuns în trăsura lui încărcată cu bunătăţi: drob de miel, ouă roşii, pită cu slană şi ceapă verde, pălincă din Ardeal şi un vin nobil din Dobrogea. Unde să mergem? l-am întrebat. Mi-a spus în şoaptă că popsim la Dumbrava Sibiului (Muzeu în aer liber) iar acolo vom cunoaşte patru mari gospodării. O experienţă frumoasă şi unică. Mulţumesc celor care au avut încredere să-mi pună în mână un rol atât de important. Am aflat atât de multe lucruri frumoase despre tradiţia şi obiceiurile acestei ţări şi am cunoscut oameni care duc datina străveche mai departe din dragoste pentru neam şi locurile natale. Aşa vede el, povestitorul, ceea ce gospodarii vor aduce în casele dumneavoastră în ajunul Paştelui şi în prima zi de sărbătoare.

Prima oprire: Dobrogea. Colţul nostru de Asie, cum îi spunea Iorga. Colţul nostru de rai, cum îi putem spune noi gândindu-ne, fireşte, la mirifica Deltă – unică şi de nepreţuit, la minunatele plaje dar şi la marea bogăţie viticolă care se naşte pe aceste meleaguri şi îşi răspândeşte aromele în lumea întreagă. Am întâlnit aici români, turci, bulgari, lipoveni, greci, macedoneni, armeni, de fapt, nu mai puţin de optsprezece naţii convieţuiesc în cea mai bună înţelegere şi împrumută unii de la alţii obiceiuri, tradiţii, expresii lingvistice şi bucate tradiţionale iar, de secole, copiii tuturor se joacă împreună. Tot aici, în poarta casei, ne-a întâmpinat cu glasul ei dulce Elena Plătică, moderatorul emisiunii Cântec pentru fiecare (Antena 1 Constanţa). Alături de ea, au reprezentat cu drag și mândrie zona, printre alții: Costel Atanasof, Marian Cozma, Cătălina Alexa și Ansamblurile Astras, Vanghilizmo și Galuboe More.

Dobrogea este locul unde m-am născut și trăiesc alături de cei dragi. Am încercat să o aducem aici, într-o ediţie specială de Paşte. Am trăit momente pline de emoție și bucurie, având în jur atâția oameni care au trudit și și-au pus sufletul pentru ca totul să se desfășoare impecabil. Fiecare artist din fiecare zonă a țării a scos în evidență o mică parte din tot ceea ce înseamnă cântec, joc, obiceiuri și tradiți, ne-a spus Elena.



Trăsura a plecat mai departe. Iar la cea mai mare sarbatoare creștinească, Muntenia și Oltenia vibrează înaintea noastră prin glasul rapsozilor. Despre aceşti oameni, istoricul grec Herodot spunea că sunt cei mai bărbaţi şi mai drepţi dintre traci dar, pentru noi, ei sunt doar fraţii noştri de dincolo de munţi şi dincoace de Dunăre. Şi aici ne iese-n cale Elena, de această dată Elena Picu, moderator al emisiunii Cântec pentru fiecare (Antena 1 Piteşti). Ne cântă şi ea şi ne pofeteşe la bucate. Sărbătoarea e desăvârșită atunci când de pe mesele românilor nu lipsesc produsele tradiționale iar zona Topoloveniului și Mozăcenilor este vestită. Expoziție de artă culinară țărănească a fost gospădăria muntenească, de la mămăligă la ouă vopsite cu ceapă, drob în țest sau sărmăluțe din rață și merișoare, vițel înnăbuțit ori ciorbă “zăpăcită” de miel! Privighetoarea cântecului popular muntenesc: Cristina Turcu Preda dar şi rapsodul Ion Creţeanu, care cântă păsărilor, cerului şi oricui îl ascultă, au dat startul cântecului popular. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este zicerea din bătrâni pe care o personifică, exact ca-n basmele populare, jocul viu și iute al dansatorilor feciori și fete din Ansamblul Dorul. Alături de ei Grupul Vocal Doruri Muscelene dar şi mulţi alţii. Din Argeș am călătorit pe aripi de dor de cântec și tradiție, alături de echipa Antena 1 Pitești spre Sibiu ca să ne amintim cu nostalgie de autenticitatea trăirilor țărănești! Mulțumesc și rapsozilor, și colegilor și producătorilor pentru ceea ce numesc experieneța profesională a vieții mele!, ne-a spus Elena.



Trăsura noastră ajunge în Ţara Haţegului (spre Banat), despre care Ion Pop Reteganu spunea că întruneşte în sine tot ce are Ardealul mai bun şi mai frumos. Una dintre cele mai importante regiuni din Romania din punct de vedere istoric, aduce aici oameni care vin dintr-un oraş în care tronează statuia lui Decebal şi a Nadiei Comăneci şi în care Casa de Cultură poartă numele lui Drăgan Muntean. Alături de ei artişti precum: Ciprian Roman, Bogdan Toma din Hunedoara, Adrian Stanca şi fetele Ralucăi şi Oanei. A fost un adevărat maraton de imagine. O provocare pentru toţi. Pentru noi, cei de la Deva, a fost o experienţă minunată. O experienţă care, trăită chiar înaintea Sfintelor sărbători ale Paştelui, ne-a determinat sa dăruim tot ce avem noi mai bun. Şi să facem asta cu multă dragoste, pentru meserie, pentru colegi şi prieteni, pentru toţi oamenii care ne urmăresc. Paşte fericit!, ne-a spus Ovidiu Katona, moderatorul emisiunii Dor de folclor (Antena 1 Deva).Surugiul opreşte trăsura aventurii noastre în ultima staţie. Aud un clopot sus pe-o cruce/ Bătând cu limba-n ideal/ Ca-ntr-o Duminică a ţării/ Vin la Biserică-n Ardeal. Nimeni nu putea sintetiza mai bine decât Marin Sorescu o chemare la rugăciune a românilor trăitori pe teritoriul de dincolo de pădure. E Transilvania noastră, a cărei capitală de principat independent de altădată, Clujul, este astăzi al doilea oraş al ţării ca număr de locuitori. Acelaşi oraş al primei Opere Naţionale din România iar asta spune totul despre cultură. Aici ne cântă un alt gospodar: Crina Praţa din partea emisiunii Weekend în familie (Antena 1 Transilvania). Tot ea ne spune că: Timpul petrecut aici, a fost pentru mine cea mai frumoasă experienţă, mai ales că a coincis şi cu debutul meu în televiziune. Am fost cinci echipe, ne-am unit într-un proiect de aploare şi, spun eu, fără falsă modestie că am reuşit să facem ceva cu totul şi cu totul inedit. Am lucrat ca şi cum am fi fost colegi de-o viaţă, le mulţumesc pentru felul în care m-au primit şi m-au susţinut. Iar alături de ea, în hora tradiţiei s-au adunat: Maria şi Mihai Nemeş, Adina Popovici, Georgiana Lobonţ şi Ansamblul Izvoraşul Tureniului. Cei care au încheiat povestea în cele două zile de căutări ale folclorului au fost Daniel Rosalim, gazda noastră la Sibiu şi Adriana Irimieş, cea care reprezintă cu mândrie Clujul.Într-o horă a staţiilor teritoriale s-au prins cei peste 160 de oameni care au dat viaţă, timp de două zile, satului românesc. S-a oprit trăsura noastră în centrul ţării iar Alex coboară să le mulţumească oamenilor din spatele camerelor de filmat.Dacă Liliana Enache, producător general Antena 1 Constanţa, ne-a spus că a fost: un proiect interesant care s-a concretizat rapid datorită unei echipe care a înţeles că trebuie să ducă treaba până la capăt indiferent de condiţiile tehnice şi meteorologice. Toţi au fost gata să înveţe lucruri noi unii de la alţii, pentru ca experienţa lor să le ofere românilor care urmăresc Antena 1, un Paşte de neuitat, Cristina Munteanu, director Antena 1 Piteşti, a adăugat că: suntem profesioniști, cu ani sau zeci de ani de producții și emisiuni de televiziune, niciodată, parcă, nu am trăit o bucurie și o vibrație mai adâncă, așa cum mi-i s-a întâmplat în Dumbrava Sibiului! Acolo am simțit cum se cristalizează splendoarea și unicitatatea tradițiilor din vatra românească, de dincoace și dincolo de munți! Iar gândurile bune nu se opresc aici. A fost cel mai greu dar şi cel mai frumos lucru ce mi s-a întâmplat în ultimii aproape cinci ani pe care i-am dedicat cu totul Antenei 1 Cluj şi apoi Transilvania. Iubesc producţia mai mult decât să apar pe sticlă şi le mulţumesc pentru dăruire, oamenilor care au parcurs sute de kilometri ca să ne fie aproape. O astfel de echipă te face să vrei să fii mereu mai bun, ne spune Ruxandra Colhon, producător general Antena 1 Transilvania.Nu în cele din urmă primim şi cuvântul din partea Devei. Cea căreia îi mulţumim că are oameni atât de pasionaţi şi îi împarte cu noi. Un volum de muncă enorm, alături de colegi din toată ţara. În general, când Antenele au un proiect, îmi place să mă implic total. Au fost trei zile pline, cu multă muncă, tensiune, situaţii dificile şi cu acel final frumos pentru care îţi dai sufletul. Am tras linie şi am descoperit că sunt mult, mult mai bogat, adaugă Călin Cazan, regizor de emisie şi producător Antena 1 Deva.În trăsura noastră se urcă şi cel care a cârmuit firul poveştii. Mulţumeşte echipei de paisprezece oameni care a fost acolo dar şi celor care au rămas acasă să se îngrijească de gospodării. Se spune că prietenii adevăraţi sunt acei oameni care te vor susţine în tot ceea ce vrei să faci indiferent de cât de nebunesc li s-ar părea. Fără a-mi îmbrăca ideile în cuvinte exuberante, pot spune că aceşti oameni îmi sunt mai presus de colegi – prieteni. S-au alăturat pe această scenă a tradiţiei şi spiritualităţii româneşti şi au jucat pe acordurile unui dans al staţiilor de teritoriu. Ţinându-se de mână în pragul sărbătorilor pascale, am simţit puterea unei prietenii ce s-a consolidat pe stâlpul staţiei-mamă şi, care, încearcă să o facă mândră în fiecare colţ al ţării. (Adriana Petruş – manager operaţiuni teritoriu Antena 1).Sperăm că rodul muncii din trăsura cu povești să ajungă la sufletele voastre. Pentru că, din umbră, noi avem tot sprijinul călătoriei: Așa cum o spune și sloganul nostru, de peste 20 de ani, Antena 1 își propune să fie MEREU APROAPE de tot ceea ce înseamnă valoare. Originală și autentic românească. Anul acesta, întâmpinăm Sărbătorile Pascale cu îndemnul <Împarte Lumina! Împarte Speranța! Împarte Sărbătoarea>. În acest context, inițiativa colegilor noștri de la Cluj, Deva, Pitești, Constanța și Brașov, de a transforma prestigiosul Muzeu al Satului din Dumbrava Sibiului într-un loc miraculos, de confluență a tradițiilor fiecărui loc, nu poate decât să ne facă mândri! Și să îi încurajăm că acest fel de a lucra și de a fi puternici împreună, să devină…o tradiție în sine! Sărbători cu liniște, cu spor și bucurii! (Cristian Ionescu – director operational Antena Group)Veşnicia s-a născut la sat, spunea cândva Lucian Blaga şi mare dreptate avea căci nu ne putem imagina tot ceea ce însemnăm astăzi fără rădăcinile arhaice şi fără fantasticul bagaj de tradiţii. Locul acesta, al nostru, musteşte de spiritualitate şi obiceiuri, indiferent de cele patru zări în care ne-am uitat. Ne-a adunat dragostea de neam, mila creştinească şi faptul că simţim româneşte pentru noi dar şi pentru confraţii noştri dintre graniţele acestei ţări şi dincolo de ele.Aventura mea s-a încheiat aici.. însă pentru cei de acasă abia începe. Primeniţi-vă sufletele păşind pragul lăcaşelor de cult cu smerenie şi împăcare, iubiţi şi dăruiţi bunătate, întoarceţi-vă acasă, căci nimic nu se compară cu sentimentul apartenenţei şi originii. Condeiul m-a purtat prin locuri frumoase, trăsura vă va purta sâmbătă şi duminică în urma cuvintelor mele. Povestitorul este pregătit, trebuie doar să-l ascultaţi. Haideţi de sărbători acasă!

Sabina Lelcu