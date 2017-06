Scandalul SPR… un spectacol ieftin, facut pentru a discredita

Asa a fost catalogat intreg scandalul izbucnit la SPR Constanta

Imaginea institutiei a avut mult de suferit, eforturile de a schimba mentalitatea cetatenilor fiind spulberate.

Desi au trecut destule zile de la cea mai mare actiune constanteana a DGA, apele sunt departe de a se linisti. Cei 11 agenti arestati de procurori reprezinta o pata pe uniforma Politiei Rutiere, dar sefii serviciului au inca puterea sa vada partea plina a paharului.

Noi, tineri, fraieri

Cele mai multe nume de pe lista neagra sunt ale unor oameni relativ noi in serviciu. Cei doi-trei ani de cariera in uniforma SPR vor fi, probabil, si singurii pentru subofiteri, dupa ce scandalul a atras in el un numar-record de politisti: 39. Sefii de birouri sustin, insa, ca dracul nu este chiar atat de negru, iar lipsa oricarui ofiter de pe lista neagra arata clar ca lucrurile se schimba inclusiv la Rutiera, dar si ca nu exista padure fara uscaturi.

Comisar Tudorel Dogaru, seful Biroului Drumuri Europene si Nationale, deplange situatia: „Trebuie precizat ca noi, intreg corpul de ofiteri, dar si ceilalti angajati ai Politiei Rutiere Constanta ne dezicem de intreg grupul retinut. Cei ramasi in libertate, dar suspectati in continuare, vor suporta consecintele faptelor lor, daca au existat, abia dupa ce vom primi o instiintare oficiala de la Parchet.” Practic, ei vor fi obligati sa renunte la toate sporurile pe durata anchetei si, probabil, vor fi protejati prin… munca de birou.

Neconcordante suspecte

Rezolutia de incepere a urmaririi penale in cazul celor 39 de agenti cuprinde mai multe puncte care nemultumesc pe toata lumea. In cazul agentului principal Marian Aldea, de exemplu, e clar ca ofiterii DGA au exagerat, pentru ca este scris, negru pe alb, ca politistul nu a facut nici o ilegalitate, chiar daca a fost solicitat de Rusescu. La punctul 23, se precizeaza ca „agentul principal de politie Marian Aldea a fost apelat telefonic de subofiterul de politie Gigi Cristian Rusescu, cu scopul de a interveni in vederea favorizarii unui cunoscut de-al sau, pe nume Aldea, pentru ca acestuia din urma sa nu-i fie suspendat permisul de conducere pentru abaterea comisa. Interventia faptuitorului Gigi Cristian Rusescu nu s-a finalizat, procesul-verbal de contraventie fiind deja intocmit.”

„Cine va plati oalele sparte, daca tinem cont ca omul a fost prezentat pe toate posturile TV in timp ce era condus, incatusat, la Parchet?”, se intreaba, retoric, comisar sef Constantin Dancu, seful SPR Constanta. Ofiterii DGA au perchezitionat domicilul politistului, dar, logic, n-au gasit nimic, astfel ca omul legii a fost eliberat… Cam in acelasi mod s-a procedat in cazurile agentilor Radulescu si Niculeac, ambii, apelati de acelasi personaj negativ – Rusescu. De fiecare data, desi i s-a raspuns afirmativ apelantului, cei doi oameni ai legii s-au facut ca ploua si nu au dat curs solicitarilor, fiind, ulterior, cercetati doar pe baza inregistrarii convorbirilor telefonice.

Un alt exemplu ciudat este cel al agentului sef Condulet, care, in 2007, deci cu doi ani inainte de a fi declansata ancheta, ar fi pretins si primit 100 de euro pentru a face disparute trei amenzi contraventionale. Cum o fi fost demonstrata vinovatia politistului este o intrebare care probabil va ramane fara raspuns…

„S-a facut spectacol ieftin pe carca noastra! Acum, daca s-a publicat rezolutia incalcandu-se legea, de ce nu au aparut si numele agentilor care au refuzat sa-l ajute pe Rusescu?”, se intreaba seful SPR Constanta.

„Toti putem fi acuzati de abuz“

Desi ofiterii s-au dezis deja de cei retinuti, ei continua sa-si apere subalternii care sunt cercetati in libertate. Seful SPR, comisar sef Constantin Dancu, sustine ca oricare dintre purtatorii de uniforma poate fi acuzat de abuz in serviciu. Din cauza lipsei de personal, in timpul controalelor, politistii trebuie sa se axeze pe un singur obiectiv. „Practic, daca noi actionam de pe linia disciplinarii pietonilor, agentii sunt obligati sa amendeze doar pietonii. Orice alta contraventie observata in trafic se sanctioneaza cu avertisment verbal, asa cum se stipuleaza in regulamentul rutier. Asa ca toti acesti agenti pot fi acuzati de abuz in serviciu”, sustine comisarul sef.

O bomba cu ceas

Semnalele de alarma trase de ofiterii si sefii de birouri din cadrul SPR Constanta dateaza inca din 2006. „Am solicitat instalarea de sisteme de inregistrare video si audio pe toate autoturismele apartinand SPR, tocmai pentru a evita astfel de situatii, dar nu am primit un raspuns favorabil”, spune comisar Tudorel Dogaru, seful Biroului Drumuri Europene si Nationale. De altfel, acum cateva luni, sefii SPR au facut publica o idee care a ramas, se pare, doar la acest stadiu, anume dotarea agentilor cu reportofoane si aparate foto, care sa fie folosite atat pentru a demonstra actiunile de ultraj, cat si pentru a elimina tentatiile financiare. Desi au existat cateva inregistrari ajunse in mass-media, succesul programului n-a fost cel scontat.

O alta problema majora o constituie imposibilitatea de a se lua masuri disciplinare impotriva celor banuiti de lucruri necurate. „Practic, fara dovezi nu poti nici macar sa-i soliciti transferul unui agent, pentru ca de sanctiuni nici nu mai poate fi vorba”, sustine comisar Tudorel Dogaru, cel care mai recunoaste si ca banuielile care au planat asupra unor agenti au fost demontate chiar de acestia, in fata comisiilor formate din superiori. Astfel, stiind, probabil, ca nu pot fi sanctionati disciplinar, unii agenti au preferat sa riste si, acum, sa ajunga incarcerati.

Dovada ca se luasera toate masurile pentru a evita un astfel de episod sunt sedintele periodice, in care agentii aflati in strada erau instruiti nu numai cum sa se comporte cu soferii, dar si cum sa evite orice tentatie. Cu doar cateva saptamani inainte de incident, oamenii legii se aratau mai mult decat multumiti de faptul ca nu mai existau agenti care sa ia spaga si ca numarul rapoartelor predate de agenti depre cei care incercau sa „indulceasca“ pedeapsa cu ajutorul unei bancnote era in crestere, semn ca politistii isi faceau treaba. Pana joi…

„Mereu vom fi considerati niste dusmani, din cauza muncii pe care o prestam. Nu ne vom ascunde dupa degete! 34 dintre cei suspectati lucreaza in subordinea noastra, si acest lucru este unul rusinos. Totusi, consider ca s-a dat amploare unui eveniment care putea fi rezolvat altfel“ – comisar sef Constantin Dancu, seful SPR Constanta.

George CIRSTEA