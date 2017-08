Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți a SCJU Constanța, modernizată după aproape 50 de ani

Proiectul modernizarii Sectiei de Terapie Intensiva Nou-Nascuti a Spitalului Judetean Constanta, care nu a mai fost refacuta din 1968, anul construirii spitalului, marcheaza momentul de start odata cu demararea lucrarilor de renovare. Noua sectie va avea o suprafata de 800 mp, o capacitate totala de pana la 26 de locuri si va fi dotata cu echipamente medicale de ultima generatie, inclusiv o solutie de telemedicina ce va permite medicilor sa monitorizeze copiii chiar si din afara spitalului si sa transmita informatii medicale vitale ori sa organizeze video-conferinte cu medici specialisti din alte spitale din Romania si din strainatate. Proiectul este derulat printr-un parteneriat al Fundatiei Vodafone Romania cu asociatiile Inima Copiilor si Daruieste Aripi.

Bugetul intregului proiect este estimat la 1,3 milioane de euro. Finantarea va fi asigurata prin campania nationala de strangere de fonduri organizata de asociatiile Inima Copiilor si Daruieste Aripi, iar Fundatia Vodafone Romania va dubla suma stransa din donatii.

„Renovarea Sectiei de Terapie Intensiva Nou-Nascuti de la Spitalul Judetean Constanta este cel mai amplu proiect finantat in 2017 de Fundatia Vodafone Romania. Este prioritatea anului pentru noi si un proiect pornit dintr-o nevoie foarte mare de schimbare. In aceasta sectie primesc anual ingrijire 1.000 de nou-nascuti cu probleme medicale, din judetul Constanta si alte trei judete din sud-estul tarii: Tulcea, Ialomita si Calarasi. Rata mortalitatii infantile in aceasta regiune este in prezent de trei ori mai mare decat media la nivel european. Ne bucuram sa sustinem acest proiect si sa folosim forta tehnologiei, prin solutia de telemedicina care va fi implementata aici, pentru a creste sansele acestor copii la supravietuire”, a declarat Angela Galeta, Directorul Fundatiei Vodafone Romania.

Sectia va dispune de instalatii de gaze medicale, climatizare si monitorizare individuala, incubatoare si echipamente medicale de ultima generatie, mobilier specializat, spatii speciale pentru parinti, spatii pentru personalul medical, pentru consilierea psihologica a parintilor, precum si sali de consultatie.

Dupa modelul proiectului de la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, unde in 2013 a fost finalizata constructia de la zero a unei aripi de spital, reprezentand cea mai mare finantare de pana acum a Fundatiei Vodafone Romania, noua sectie de la Constanta va fi dotata cu o solutie de telemedicina care va permite transmiterea securizata de imagini si parametri medicali, in timp real si urmarirea de la distanta a semnelor vitale ale pacientilor. Solutia va fi cel de-al zecelea proiect de telemedicina implementat de fundatie in Romania. Primul proiect de telemedicina din seria celor zece a fost realizat pe ambulantele SMURD in 2005 si a marcat la acel moment o premiera pentru tara noastra.

Fundatia Vodafone Romania este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998. In cei 19 ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.046 de programe derulate de 660 de ONG-uri din intreaga tara in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut 2 milioane de beneficiari copii, tineri, batrani, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit peste 26 milioane de euro in proiecte desfasurate de organizatiile non-profit partenere. Fundatia Vodafone Romania face parte din Fundatia Vodafone Group, organizatie internationala care activeaza de 25 de ani prin filialele sale din 27 de tari. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt accesibile pe: www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone.

Asociatia Daruieste Aripi este o organizatie non profit dedicata sustinerii acelor proiecte caritabile care pot aduce un real progres in tratamentul pacientilor din sistemul public de sanatate romanesc. Asociatia isi propune implementarea unor proiecte in domeniul medical, cu scopul de a imbunatati sansele de vindecare si supravietuire ale pacientilor. Daruieste Aripi a construit in cadrul Spitalului Judetean Constanta Sectia de onco-hematologie si reumatologie pediatrica, dedicata diagnosticarii, tratarii si monitorizarii copiilor bolnavi din zona de Sud-Est a Romaniei. Mai multe detalii pe http://www.daruiestearipi.ro/ si https://www.facebook.com/AsociatiaDaruiesteAripi/.

Asociatia Inima Copiilor exista si ajuta copiii cu boli grave, in special cardiace, din 2006. Asociatia a construit la Spitalul Marie Curie cele mai moderne spatii medicale din sistemul public de sanatate: Centrul de Excelenta pentru Cardiochirurgie (proiect in valoare de peste 3,5 milioane de euro, din care 1,6 milioane de euro stransi si investiti de Inima Copiilor) si Sectia de Terapie Intensiva Nou-Nascuti (un proiect de peste 2,1 milioane de euro realizat cu sustinerea Fundatiei Vodafone Romania, la care asociatia a contribuit cu peste 700.000 de euro), care va fi completata anul acesta cu prima banca de lapte matern din Romania. Asociatia a renovat la acelasi spital sectiile de cardiologie si neurochirurgie, a amenajat si dotat sala de operatii pentru neurochirurgie si continua sa sustina, inclusiv financiar, sectiile construite si zeci de mici pacienti care au nevoie de ajutor. Mai multe detalii pe http://www.inimacopiilor.ro/ si https://www.facebook.com/AsociatiaInimaCopiilor.

