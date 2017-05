Simona Halep a umilit-o pe Coco Vandeweghe

Constanteanca Simona Halep a reusit o dubla de 6-1 in sferturile turneului de la Madrid, impotriva americancei Coco Vandeweghe (locul 20 WTA), calificandu-se astfel in seminfinale.

“A fost un meci grozav, am jucat foarte bine, am stiut ce trebuie sa fac. Am jucat bine de la inceput pana la final, am fost agresiva, asa cum mi-am dorit. Nu mai jucasem impotriva ei, insa am stiut ce trebuie sa fac. Nu ma gandesc inca la castigarea trofeului, o iau meci cu meci”, a spus Simona dupa meci.

In semifinale, jucatoarea noastra va juca impotriva invingatoarea meciului dintre Kiki Bertens si Anastasija Sevastova. Anul trecut, Halep a castigat turneul de la Madrid.

Pentru calificarea in semifinale, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 257.555 de euro. De asemenea, de saptamana viitoare, constanteanca va urca pe locul 5 in clasamentul mondial.

