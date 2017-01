Scrisoarea unui militar umilit de sistem

În spaţiul virtual a fost făcută publică, recent, o scrisoare semnată de către un militar profesionist care, de teama represaliilor, nu şi-a asumat scrierea, dar care include aproape toate nemulţumirile a mii de soldaţi şi gradaţi profesionişti. Este o reacţie de revoltă la ceea se întâmplă în armată, pe care deja mai multe persoane o împărtăşesc, dar puţini sunt cei care chiar cred că va urma o schimbare în bine.

Anonimul care a lansat scrisoarea în spaţiul public se adresează soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, şi începe prin a-şi exprima îndoiala cu privire la rezolvarea doleanţelor lor. Pe primul loc, semnatarul scrisorii a numit ţinuta militară, care nu este dată la timp şi nici completă, spre deosebire de subofiţeri şi ofiţeri, care primesc, anual, aproximativ 3.000 lei pentru haine. „Asta o trec la capitolul umilinţă, deoarece tot S.G.V.-ii muncesc cu sapa şi le rup până să facă anul, iar cei mari iau banii an de an şi nu au nici când să transpire“, explică soldatul.

Pe locul doi în topul nemulţumirilor este norma de hrană, care figurează la alte venituri, dar nefiind impozitată şi taxată, nu va fi luată în calcul la pensie. În continuare, este adusă în discuţie paza unităţilor militare, multe dintre acestea având serviciul externalizat. „Cheltuiala cu o firmă de pază externă, care are în componenţă, de exemplu, trei ture a câte trei posturi fixe şi câte un şef de tură, ajunge undeva pe la suma de 80.000 de lei pe lună (…) Păi, măi oameni buni, dacă un S.G.V. are să zicem cam 1.300 pe lună, M.Ap.N. ar putea plăti peste 60 de S.GV. cu banii ăia în loc să plătească din amabilitate firma x, care îţi asigură maxim 15 paznici“, explică semnatarul, care cataloghează punctul drept discriminare şi umilinţă.

Statutul militarilor este numit „altă belea“, pentru că S.G.V. au dreptul la soldă lunară, concediu de odihnă, concediu medical, de studii, spitalizare şi medicaţie gratuite, dar, pe de altă parte, pot fi daţi afară fără nicio justificare, ceea ce nu se întâmplă în civilie.

„…apărăm o ţară care ne-a băgat mâna în solde“

Pensia este şi ea adusă în discuţie: „nu cred că o să avem parte de ea. Din 2006, după 18 ani şi 4 luni în acelaşi sistem sau loc de muncă, este posibil să ai parte şi de pensie, dar în anumite condiţii. (… ) Aveţi şanse la o pensie mai mică decât ajutorul de şomaj“.

Autorul scrisorii mai punctează diferenţele majore între soldaţii români şi cei din alte state NATO. „Un americam militar echivalent la fruntaş în România, în 2008, la summit, avea o soldă de 2.200 de dolari, diurnă şi sporuri, cumulând undeva peste 3.500 de dolari, plus masă, cazare la hotel de trei stele şi o pensie după retragere care îi ajungea să trăiască decent“, explică anonimul, care continuă: „un american care este specializat în informatică nu dă cu mătura şi nu spală W.C.-ul. Ăla specializat cu mătura nu ştie de unde se porneşte un calculator. La ei doar spiritul de echipă, mândria, patriotismul şi solda fac să le placă ceea ce fac. La români, specialistul în calculatoare dă şi cu mătura când n-are ce face, poate da şi la sapă. (…) Dacă la noi ar fi spiritul de echipă şi recompensa în soldă pe cât merităm, am fi mai buni ca americanii. Dar pe noi, din beţivi şi proşti nu ne scoate nimeni. Ca militari am jurat să apărăm o ţară care ne-a băgat mâna în solde. Deci am ajuns să apărăm hoţii. Aşteptăm zile mai bune în poziţie de drepţi“, se încheie epistola.

“Dragi colegi (sgv sau, dupa caz, soldati profesionisti) citind cele de mai sus, si cu speranta (aia moare ultima) ca am sa ma insel nu cred ca ni se vor aduce la implinire doleantele.

In primul rand sa incepem cu strictul necesar:

1. TINUTA MILITARA: nu este data la timp si completa (cine nu stie este si partea termica de la ripstop pentru iarna ,dar e optionala iar noi sgv-ii bagam izmene), ar fi zvonuri ca ne-ar da si noua din aia de oras dar nu cred, doar daca sunt alte interese sau o schimba pe aia de la ofiteri sau subofiteri si ne-o paseaza noua la categoria a treia. Si totusi daca nu ni se da pe anul respectiv, in anul urmator nu ni se da si retroactiv ,din urma ceea ce nu am ridicat pe fisa de echipare. La capitolul ofiteri si subofiteri treaba sta altfel: ei iau bani de tinuta anual (cam 3000 RON) si……ATENTIE……..daca nu ii iau pe anul in curs, vor lua retroactiv fiecare ronisor in parte.

ASTA O TREC LA CAPITOLUL UMILINTA, DEOARECE TOT SGV-II MUNCESC CU SAPA SI LE RUP PANA SA FACA ANUL,IAR CEI MARI IAU BANII AN DE AN SI NU AU NICI CAND SA TRANSPIRE.PENTRU CEI MARI: UN SGV ISI SPALA TINUTA O ZI DA UN BA SAU LA CEL MULT 3 ZILE. DECI NOI DAM BANI PE DERO ,BALSAM, CURENT SI APA, DE BANII PE CARE II LUATI VOI AN DE AN , SI PENTRU NOI NICI NU SUNTETI IN STARE SA NE ECHIPATI COMPLET.DACA NU O SPALAM (desi nu mai conteaza) PENTRU DOMNIILE LOR SUNTEM TOT NISTE NESPALATI. REPET SA SE VADA: UMILINTA !!!!!!!!

2. NORMA DE HRANA: figureaza la alte venituri si e bucuria noastra ca nu e impozitata, taxata dar, tocmai din cauza asta ne va afecta la pensionare deoarece toate cotizatiile le dai din total realizat fara norma(presupun ca vreti si pensii mari,dar de fapt cotizati la 1000 RON total realizat).

Tot cu norma de hrana nu inteleg de ce de la nivel de regiment in jos este obligatorie masa calda la popota si sa-mi retina din salariu, pe cand la cei cu capetele luminate nu este obligatorie, desi acolo au soldele cu un 0 in coada fata de noi.Adica pentru unii muma si pentru altii ciuma. Si mai e si buna rau mancarea asta de 10 lei pe zi, de parca toata lumea vrea 5 feluri de ciorba si 5 de felul doi, aceleasi saptamanal, mai mult chioare(mai trebuie sa ia si bucatarul pe acasa), si cu firma de catering a lu` ofiterul activ sau in rezerva `X` . Noroc cu T. Melescanu, care cu o zi inainte de demisie a aprobat marirea normei cu fabuloasa suma cu 1 RON/zi si a doua zi a plecat.ASTA O TREC LA DISCRIMINARE !!!!!!!!!!!

3. PAZA: da stimati colegi…paza( aia buna care trece primejdia rea). Pentru cine nu stie ,sunt unitati militare(nu toate) care au paza externalizata ( bineanteles tot a lu` ofiterul in rezerva care angajeaza militari sau fosti militari pentru paza).

Pana aici nimic ciudat. Dar vine si marele `DAR`. Cheltuiala cu o firma de paza externa care are in componenta de exemplu, 3 ture a cate 3 posturi fixe si cate un sef de tura ajunge undeva pe la suma de 80.000 RON pe luna, sau 800 milioane vechi lunar. BUUUN: pai mai oameni buni daca un Sgv are sa zicem cam 1300 pe luna, pai MApN ar putea plati peste 60 de sgv cu banii aia in loc sa plateasca din amabilitate firma `x` care iti asigura maxim 15 paznici.

Pe langa asta paznicii au media de varsta de 55 ani(unii chiar 67. am cunoscut personal) si pe noi ne da afara la 45. Pai nu e STRIGATOR LA CER ? Daca le dai o varianta de atac si trebuie sa-si ridice masti ,pistoale si alte chestii pe care voi le stiti lesina pana la locasul de adapost. Pe timp de canicula ii ia cu salvarea (doar picam si noi astia tineri dar bosorogii), nu mai stiu nici sa scrie, le tremura mana pe tomfa si o folosesc in loc de baston, nu stiu de unde se demonteaza un pistol care trebuie curatat si uns.Iar noi sgv-ii la sapa.Intrebati-i ce este aia o unitate defoc.DISCRIMINARE SI UMILINTA ESTE PAREREA MEA.

4.STATUTUL: aici alta belea. Incep cu ceva care este enigmatic : noi avem un statut sau un cod al muncii? ei bine da.DAR(da…dar) dupa care suntem bagati in seama la drepturi? habar nu am .Pe langa statut si cod al muncii mai avem si regulamente militare(toata lumea a vazut r.g.1 pana la r.g.5 plus Regulamentul de ordine interioara)

Cu alte cuvinte avem in contract dreptul la :

-solda lunara

-concediu de odihna

-concediu medical

-concediu de studii(neplatit din cate stiu eu pentru ca nu faci facultate la zi si mai esti si la serviciu)

-spitalizare si medicamentatie gratuit (asta chiar nu am auzit pe nimeni sa beneficieze gratuit de o operatie chiar si de apendice)

Cam atat cu drepturi , iar la obligatii toate cele de dinaintea drepturilor.

MAI NOU TE POATE DA AFARA CAND VREA EL SI FARA NICI O OBLIGATIE SAU JUSTIFICARE, LA RESTRUCTURARE NU ITI MAI CAUTA ALT LOC DE MUNCA SI NICI NU ITI ASIGURA REFORMARE PROFESIONALA.

ASTA O BAG LA CAPITOLUL TRAGEDIE SAU NESIGURANTA.

5.PENSIA: nu cred ca o sa avem parte de ea.din 2006, dupa 18 ani si 4 luni in acelasi sistem sau loc de munca este posibil sa ai parte si de pensie dar in anumite conditii.( nu le stiu si nu vreau sa aberez). Sunt anumite portite. Pe langa asta cand te gandesti ca ai o leafa de incadrare de 630 RON si cotizezi 1% pentru pensie…………..va rog frumos. Sper ca nu vreti pensii nesimtite. Aveti sanse la o pensie mai mica decat ajutorul de somaj.Aici sunt multe de discutat si as tasta pana maine. La fel ca si punctul 4. intra la capitolul NESIGURANTA. Un plutonier poate sta pana la 65 de ani si mai mult ca sigur are sanse sa moara cand face O.S.U. si un sgv la 45 de ani-evacuarea. Ala trebuie sa moara in afara unitatii. Pentru ofiteri chiar si fanfara.

DECI DOMNILOR DE SUS CHIAR NE OFERITI SARACIA SI IMPOSIBILITATEA DE A AVEA O FAMILIE LINISTITA PANA LA 45 DE ANI SI ATUNCI NU MAI VALORAM NICI CAT O CEAPA DEGERATA. DAR DACA AM 25 DE ANI SI MOR IN AFGANISTAN DIN CAUZA LA UN OFITER CARE M-A PUS SA PATRULEZ FARA SA-MI ASIGURE SECURITATEA ………………EEEEEEEEEEEE SUNT AL DRACU` DE IMPORTANT. M-AM SACRIFICAT PENTRU TARA. ONORURI, PRESEDINTI, MINISTRII, DRAPEL, FANFARA SI CEL MAI IMPORTANT: SICRIUL, FAMILIA PLANGE, COPIL FARA TATA, MAMA SI NEVASTA INDURERATE CA M-AM DUS PE LUMEA CEALALTA. VOI V-ATI FACUT RENUME PE MAPAMOND.PRESA, TELEVIZIUNEA,INTERVIURI, ANCHETE, ETC.

DAR NIMIC CARE SA AJUTE PE CEI DRAGI.DECI SUNTEM MAI IMPORTANTI MORTI DECAT VII. ASTA INTELEG EU. DECI CAPITOLUL NESIGURANTA.

6.FEMEIA: DAAAAAA CE? NU STII SA CITESTI? FEMEIA. FE-ME-IA.

Nu sunt misogin si nici nu vreau sa fac discriminare dar oamenii corecti stiu la ce ma refer. Femeia e placerea sefilor si necazul subordonatilor.De la angajare si pana la ultima promovare nu trece prin toate birourile , ci pe sub toate birourile. Cea mai mare bagatoare de strambe ,iscoade, zvonuri , minciuni, sifoane este femeia.Aia te spune lu` sefu si cand tragi un `fart`.Este la curent cu toate.Iti zambeste in fata si lu` sefu` i-a zis tot ce nu ai zis tu,iar pe tine nu te va crede niciodata.Sincer nu-i vad locul in armata. Este parerea mea si prietenii stiu de ce. Toata lumea o place cand intra dimineata in civil cu decolteu si mini la vedere, dar daca sefu` are bucurii la ea, chiar si pentru o scurta durata ea va conduce unitatea mereu.

Cu scuzele de rigoare doamnelor si domnisoarelor. Veniti in armata doar pentru bani si cariera nemeritata.Provocati divorturi.va razbunati pe oricine si oricand. Si noi dam cu matura,ca barbati, spalam wc-uri si le desfundam de tampoanele dumneavoastra(scuze dar asta e adevarul) si mai suciti si mintea cui vreti voi, de numai armata nu este asta.Daca sunteti la menstruatie vreti invoire,daca va inselati barbatii vreti invoire.Chiar in armata barbatii nu au nevoie de femei pentru a-si executa cat mai bine serviciul si ordinele.

Voi sunteti atat de tari incat puteti impleti 3 linii de mira.

AM ZIS CAM TOT CE AM AVUT PE SUFLET.

ACESTE CUVINTE VIN CA UN DREPT LA LIBERA EXPRIMARE CASTIGAT LA 22 DEC. 1989.

DEMOCRATIA SI DREPTUL LA OPINIE/REPLICA LE AVEM CA DREPTURI IN CONSTITUTIE.

ORICINE SE POATE TRECE IN PARTE CIVILA SI SA INITIEZE UN PROCES.

ORICINE ARE DREPTUL SA SE APERE.

ATI MODIFICAT UZUL DE ARMA DE PUTEM MURI LEGAL CU ARMA IN MANA FARA SA PUTEM FACE CEVA LEGAL ATACATORULUI.

BANI NU,SPERANTE NU,PROMISIUNI NEANDEPLINITE DA.

ASTA REPREZENTAM NOI SGV-II PENTRU MAI MARII TARII: CARNE DE TUN IN TEATRE DE OPERATII, SCLAVI IN TARA ,DATI AFARA FARA O PENSIE MODICA(PE CAND ALTII AU LUAT SUTE DE MILIOANE ORDONANTA SI O PENSIE FRUMOASA)

DACA AM PASTRA SECRETUL DE SERVICIU CU 15% MAI PUTIN?(CA SOLDA)

DACA AM DEMISIONA IN MASA?(SINGURA MODALITATE DE PROTEST LEGAL PENTRU MILITARI DUPA CE AU INCHEIAT CONTRACTUL OBLIGATORIU CU ARMATA)

DACA AMERICANUL SI CU RUSUL ISI IAU OCHII DE LA NOI? EUROPA NU STIE CUM SA NE SCOATA AFARA DUPA CE NE IA TOATE RESURSELE SI NE IMPUNE REGULI, LEGI SI PRETURI EUROPENE DAR LEFURILE SUNT DERIZORII(NOI ORICUM II PUPAM UNDEVA TOT TIMPUL)

DACA NU VOM MAI FACE PARTE DIN U.E. , N.A.T.O. , O.N.U. (SI ASA SUNTEM GUNOAIELE EUROPEI, SI MA GANDESC CA OR SA NE TRATEZE CU SPATELE CAT DE CURAND)

VETI AVEA NEVOIE DE ARMATA. DE SOLDATI MULTI ,SI BINE PREGATITI . GANDITI-VA SI LA SGV-ISTI.PAI LA 45 DE ANI CAND MANANC PE PAINE PREGATIREA DUMNEATA MA DAI AFARA SI IL ANGAJEZI PE ALA DE 19 ANI CARE DOARME IN BOCANCI SI STIE NUMAI FACEBOOK?

UN AMERICAN MILITAR ECHIVALENT LA FRUNTAS IN ROMANIA , IN 2008 LA SUMMIT AVEA O SOLDA DE 2200 DOLARI AMERICANI, DIURNA SI SPORURI(CUMULAND UNDEVA PESTE 35OO DOLARI AMERICANI), PLUS MASA SI CAZARE LA HOTEL DE 3 STELE SAU MAI MULT, PLUS O PENSIE DUPA RETRAGERE CARE II AJUNGEA SA TRAIASCA DECENT, SI PLUS DREPTUL DE A LUCRA IN PARALEL CU PENSIA, SI PLUS MERITE SI RECUNOSTINTE SI RESPECT, SI PLUS SPITALIZARI PENTRU EL SI FAMILIE GRATUITE IN BAZA LEGITIMATIEI ORIUNDE. SI PLUS ORICE CARE LA NOI ESTE MINUS.

UN AMERICAN CARE ESTE SPECIALIZAT IN INFORMATICA NU DA CU MATURA SI NU SPALA WC-UL. ALA SPECIALIZAT CU MATURA NU STIE DE UNDE SE PORNESTE UN CALCULATOR.

LA EI E DOAR SPIRITUL DE ECHIPA,MANDRIA, PATRIOTISMUL SI SOLDA FAC SA LE PLACA CEEA CE FAC.

LA ROMANI SPECIALISTUL IN CALCULATOARE DA CU MATURA CAND N-ARE CE FACE, POATE SI LA SAPA. ALA DE LA SAPA ALA DE LA SAPA AJUNGE SA-I FURE FUNCTIA LU` ALA DE LA CALCULATOR (A DAT SI EL O SPAGA)

DACA LA NOI AR FI SPIRITUL DE ECHIPA SI RECOMPENSA IN SOLDA PE CAT MERITAM AM FI MAI BUNI CA AMERICANII.DAR PE NOI DIN BETIVI SI PROSTI NU NE SCOATE NIMENI.

DAR ASTA NU SE VA INTAMPLA NICIODATA.SUNTEM O NATIE FARA DEMNITATE, CARE NE VINDEM APROAPELE PE UN CROISSANT .

CA MILITARI AM JURAT SA APARAM O TARA CARE NE-A BAGAT MANA IN SOLDE.DECI AM AJUNS SA APARAM HOTII.

ASTEPTAM ZILE MAI BUNE IN POZITIE DE DREPTI.”

