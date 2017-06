Contracte “babane” pentru doua firme abonate la banii Nuclearei

Unify Co LTD si Energotech SA sunt, din nou, marii castigatori ai unui contract de prestari servicii pentru SNN Nuclearelectrica. Este vorba desore o licitatie publica ce a avut drept obiect servicii de reparatii si intretinere constructii si instalatii sanitare a locuintelor proprii ale SNN, lot castigat de Unify Co LTD, respectiv servicii de reparatii instalatii electrice si frigotehnice a acelorasi locuinte, adjudecat de bucurestenii de la Energotech. Daca firma Unify Co Ltd din Cernavoda a castigat lotul pentru suma de 2.699.633,25 lei, Energotech si-a inlaturat concurenta cu o oferta de 1.524.687,73 lei. In total,pentru instalatiile electrice si sanitare din caminele centralei nucleare, Nuclearelectrica va plati celor doua firme suma de 4.224.320,98 lei.

Nici Unify,nici Energotech nu sunt la prima colaborare cu SNN. chiar anul acesta, in luna martie, Unify a castigat o procedura similara, pentru servicii de curatenie, reparații, întreținere și administrare a locuințelor proprietatea Societății Naționale Nuclearelectrica SA, precum și a spațiilor de cazare și a tuturor celorlalte obiective exterioare aflate în responsabilitatea Biroului Administrare Complex Cazare al CNE Cernavodă. Atunci, Unify Co Ltd și-a asigurat contractul în valoare totală de 3.166.512 lei.

Tot in luna martie, Energotech a mai incheiat un contract pentru acelasi tip de servicii, de reparatii si intretinere a instalatiilor elec trice si frigotehnice ale complexului de cazare al CNE, suma fiind de 315.845,44 lei.

Related