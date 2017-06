Donati sange! Centrul de Transfuzii lanseaza un apel public, din cauza cresterii nevoilor de sange

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta roaga locuitorii judetului Constanta sa doneze sange, indiferent de grupa sanguina.

“Odata cu inceperea sezonului estival au crescut si solicitarile de componente sanguine, pe fondul mentinerii unui numar scazut de donatori, in ciuda mesajelor transmise si a actiunilor intreprinse.

Pentru a putea asigura pacientilor tratamentul transfuzional, avem nevoie de un numar mai mare de donatori de sange, de aceea rugam insistent persoanele care au mai donat sa revina, iar pe cei care nu au mai donat, ii rugam sa devina donatori de sange cat mai curand”, transmite directorul CRTS Constanta, Dr Alina Mirella Dobrota.

Pot dona sange persoane cu varsta cuprinsa intre 18-65 ani ( pentru prima donare 18-60 de ani, in functie de evaluarea medicala) cu greutatea peste 50 kg (in functie de inaltime, constitutie) care nu au suferit de hepatita virala, tuberculoza, sifilis, malarie, infectie HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inima, etc.

Persoanele peste 50 de ani sunt rugate sa aduca de la medicul de familie o adeverinta din care sa reiasa ca nu sunt in evidenta cu boli de inima, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sange.

Cu 3 zile inainte de donare este interzis consumul de bauturi alcoolice!

In ziua donarii se recomanda un mic dejun usor (sandwich-uri,fructe, lactate) si minim 500 ml lichide.

Interval minim intre 2 donari: 2 luni; nr max de donari/ an: 4 pentru femei, 5 pentru barbati (in functie de evaluarea medicala)

Persoanele care efectueaza o donare completa (450 ml sange) beneficiaza, la cerere, de:

-7 tichete de masa pentru produse alimentare;

-o zi libera , in ziua donarii, in cazul donatorilor salariati, elevi, studenti si militari.

-decontarea cheltuielilor de transport in comun, in ziua donarii, intre localitatea de domiciliu/ resedinta inscrisa in actul de identitate si localitatea unde se efectueaza donarea de sange

– reducere 50% la transportul in comun pentru donatorii cu domiciliul/resedinta in orasul Constanta, pentru o perioada de o luna.

Va asteptam in fiecare zi, de luni pina vineri, la sediul nostru din Constanta, Str Nicolae Iorga nr 85, intre orele 7.30-13.00, cu un act de identitate valabil.

!!! Program special pentru donare de sange:

In fiecare ULTIMA SÂMBĂTĂ DIN LUNĂ (cu excepția lunii decembrie ) 09.00-13.00

Iulie: 29.07.2017 August: 26.08.2017 Septembrie: 30.09.2017

Octombrie: 28.10.2017 Noiembrie: 25.11.2017 Decembrie: 16.12.2017