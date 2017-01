Tinerii casatoriti raman fara cei 200 de euro

Tinerii care s-au casatorit dupa data de 2 iulie nu mai primesc 200 de euro

Cei care s-au casatorit inainte de aceasta data trebuie sa solicite plata pana la sfarsitul lunii august

Cel putin doua mii de cupluri care se casatoresc pana la sfarsitul acestui an nu mai primesc sprijinul financiar

Cei 200 de euro pe care ii luau toti tinerii care isi uneau destinele si se aflau la prima casatorie nu se mai acorda, cu incepere de la data de 3 iulie a acestui an. Aceasta este una dintre masurile luate de guvernanti, prin Legea 118/2010, privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Cuplurile de tineri casatoriti au beneficiat de acest sprijin din anul 2007, cand, prin Legea nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, s-a acordat fiecarei familii o suma in lei, echivalentul a 200 de euro. Masura a fost luata la acea vreme pentru a incuraja tinerii sa nu mai traiasca in concubinaj si sa-si oficializeze relatia. Mai mult, era un alt pas spre incurajarea celor care nu aveau nici un act de indentitate sa faca demersurile necesare pentru a intra in legalitate.

Aprope doua mii de ghinionisti

Odata cu abrogarea acestei legi de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, cu scopul de a reduce cheltuielile la bugetul de stat, nici Consiliul Local Constanta nu mai ofera tinerilor casatoriti cadourile constand in aparatura de uz casnic. Astfel, Cosiliul Local Constanta nu mai ofera de la data de 4 februarie 2010 cuplurilor un televizor si, la alegere, un frigider sau o masina de spalat, asa cum se proceda de mai bine de trei ani. Purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene de Prestatii Sociale Constanta, Mariana Fatu, spune ca, pana la aparitia Legii 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, au apucat sa mai intre in posesia acestui drept 1.517 tinere familii. Valoarea acestor drepturi s-a rdicat la aproape 1.278.271 lei. Ultimele cupluri de tineri care au putut lua acest sprijin sunt cele casatorite inclusiv pe data de 2 iulie, pentru ca legea se aplica incepand cu data de 3 iulie 2010. In 2009, au existat 3.472 beneficiari, care au incasat o suma in valoare totala de 2.869.529 lei. La un calcul simplu, se estimeaza ca cel putin 2.000 de cupluri de tineri care isi vor uni destinele pana la sfarsitul acestui an nu vor mai beneficia de acest sprijin financiar acordat la constituirea familiei. Pentru casatoriile incheiate pana la data intrarii in vigoare a Legii 118/2010, adica 3 iulie, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative si se solicita la plata pana cel mai tarziu la data de 31 august 2010.

Conditii de acordare a banilor

Legea privind acordarea sprijinului financiar pentru tinerii casatoriti a fost aplicata din anul 2007 si consta in acordarea unei sume ce reprezenta echivalentul in lei a 200 de euro, bani acordati la cursul leu/euro din acea zi. Ajutorul era dat in conditiile in care la constituirea cuplului fiecare dintre soti se afla la prima casatorie si avea domiciliul sau resedinta in Romania, indiferent de cetatenia sotilor. Titularul dreptului privind sprijinul financiar putea fi oricare dintre sotii care au depus cererea, iar beneficiarul dreptului era familia. Acest drept se acorda familiei solicitante in termen de 30 de zile de la data emiterii dispozitiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat postal, in cont curent personal sau prin cont de card. Sprijinul financiar la constituirea familiei era oferit pe baza unei cereri, insotita de declaratia pe proprie raspundere a ambilor soti ca fiecare dintre acestia se afla la prima casatorie. Cererea pentru acordarea sprijinului financiar era depusa la sediul Serviciului Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor al municipiului, orasului sau comunei unde s-a incheiat casatoria. Aceasta se depunea in termen de 30 de zile de la incheierea actelor civile, iar in cazul in care se depasea acest termen, tinerii ramaneau fara acest drept.

